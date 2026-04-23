La iniciativa permitirá a millones de personas alcanzar un nivel de competencia lingüística profesional y aplicar a empleos o universidades en el exterior

Duolingo, una de las aplicaciones más populares en enseñanza de lenguas, anunció la incorporación de contenido avanzado gratuito en nueve de los idiomas más populares del mundo.

La iniciativa permitirá a millones de personas alcanzar un nivel de competencia lingüística profesional y aplicar a empleos o universidades en el extranjero, y se da como parte de la creciente demanda de talento internacional.

Duolingo lanza cursos avanzados gratis en 9 idiomas: cómo aprovecharlos

Hasta ahora, alcanzar el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) —considerado el estándar para desenvolverse en entornos académicos y laborales— requería cursos pagos, tutores privados o experiencias de inmersión costosas.

Con esta actualización, Duolingo se convierte en la primera aplicación gratuita en ofrecer formación avanzada accesible desde cualquier dispositivo en estas lenguas:

Inglés

Español

Francés

Alemán

Italiano

Portugués

Japonés

Coreano

Chino

Bozena Pajak, directora de Ciencias del Aprendizaje en Duolingo, explicó que el objetivo es acompañar a los estudiantes "desde su primera palabra hasta contenido avanzado relevante para conseguir un trabajo, asistir a la universidad o desenvolverse en un nuevo país".

La iniciativa llega en un momento en que la movilidad internacional se intensifica. En el último año, cerca de 19 millones de latinoamericanos emigraron para residir, estudiar o trabajar en otros países, mientras que empresas de Europa y Medio Oriente incrementaron la búsqueda de talento extranjero.

Duolingo lanzó capacitaciones avanzadas gratuitas en nueve idiomas distintos

Sin embargo, solo uno de cada cuatro inmigrantes domina el idioma local de su nuevo entorno, lo que convierte a la barrera lingüística en el principal obstáculo para la integración laboral y académica.

Los cursos avanzados incluyen ejercicios inmersivos y prácticas de conversación profesional, comprensión de textos complejos, preparación para entrevistas laborales y situaciones académicas.

Una puntuación de 130 en la app equivale al nivel B2, lo que certifica que el usuario está preparado para desenvolverse en el mercado laboral. Además, los estudiantes pueden añadir su puntuación directamente a su perfil de LinkedIn, mostrando su progreso en un espacio clave para la empleabilidad.

El lanzamiento busca facilitar el acceso a competencias lingüísticas que antes estaban reservadas a quienes podían pagar cursos presenciales o programas de inmersión.