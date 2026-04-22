El organismo advirtió que nunca solicita dinero ni datos personales por correo y pidió extremar precauciones para usuarios que acudan a estas plataformas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitió una alerta sobre estafas que afectan a compradores de plataformas internacionales como Shein y Temu.

Se trata de una maniobra ejecutada a través de correos electrónicos falsos que simulan retenciones de paquetes en la Aduana y exigen pagos indebidos.

El organismo advirtió que nunca solicita dinero ni datos personales por correo electrónico y pidió extremar precauciones.

ARCA revela cuáles son las estafas más comunes al comprar en Shein y Temu

ARCA explicó que las víctimas reciben mensajes que aparentan ser comunicaciones oficiales, en los que se indica que un envío quedó detenido en Aduana y se requiere el pago de aranceles o la entrega de información personal. Estos correos suelen incluir:

Logos institucionales

Números de DNI parciales

Botones de pago

A su vez, anexan enlaces que redirigen a páginas falsas que imitan la estética oficial. Allí se solicita información bancaria o confidencial, exponiendo a los usuarios a fraudes financieros.

El incremento de las compras internacionales mediante plataformas como Shein y Temu, junto con el uso del sistema puerta a puerta y servicios de courier, generó un terreno fértil para este tipo de engaños.

ARCA advirtió que las estafas más comunes de Shein y Temu se dan a través de correos falsos

Los delincuentes aprovechan la expectativa de los consumidores ante la llegada de sus paquetes para inducirlos a realizar pagos inexistentes.

ARCA subrayó que el Domicilio Fiscal Electrónico es el único canal válido de comunicación con los contribuyentes, por lo que cualquier mensaje recibido fuera de esa vía debe considerarse sospechoso. El ente recordó que nunca solicita pagos ni envía archivos adjuntos por correo electrónico.

Entre las recomendaciones, se aconseja no abrir enlaces ni descargar archivos de correos dudosos, denunciar intentos de phishing a la casilla oficial phishing@arca.gob.ar, y verificar siempre la autenticidad de las comunicaciones antes de actuar.

La entidad gubernamental también recordó que las compras internacionales están reguladas por el régimen de pequeños envíos, que permite paquetes de hasta u$s3.000 y 50 kilos de peso por envío. Cumplir con estos requisitos evita retrasos, multas o pagos adicionales.