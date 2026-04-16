Las plataformas financieras se suben a la fiebre mundialista y apuestan por llevar a sus usuarios a alentar al equipo de fútbol nacional a EE.UU.

Se acerca la Copa Mundial de Fútbol 2026 y miles de fanáticos argentinos del deporte y de la Selección Argentina buscan una chance de alentar a la albiceleste en el certamen.

En este contexto, distintas plataformas financieras lanzaron una serie de iniciativas con premios que incluyen la posibilidad de viajar a Estados Unidos a presenciar los partidos del seleccionado.

Mundial 2026: IOL Inversiones sortea más de 100 viajes a la Copa del Mundo

Una de ellas es IOL Inversiones, uno de los brókeres más populares del país, el cual lanzó el "Desafío IOL", un concurso que combina inversiones con la pasión por el fútbol.

El mismo permitirá a los participantes ganar viajes para alentar a la Selección Argentina en Estados Unidos, además de camisetas y pelotas oficiales. El desafío se extenderá hasta el 8 de mayo de 2026 y premiará a los 100 mejores usuarios.

El concurso fue presentado como una experiencia única para los clientes de IOL Inversiones, quienes podrán participar desde la aplicación o la web de la compañía.

El objetivo es sumar puntos a través de distintas misiones financieras y de constancia en el uso de la app. Cuantos más puntos se acumulen, mayores serán las chances de acceder a los premios.

IOL Inversiones sortea más de 100 viajes para ir al Mundial 2026 a alentar al seleccionado argentino

Los diez primeros puestos del ranking obtendrán automáticamente un viaje completo para ver el partido Argentina vs. Austria en EEUU, con pasajes, estadía y entradas incluidas.

Además, se sortearán otros 10 viajes entre los participantes restantes y 80 premios adicionales, que incluyen camisetas y pelotas oficiales de la Selección. En total, habrá 100 ganadores.

Para ingresar al desafío, los usuarios deben activar su participación desde la app o la web de IOL Inversiones. A partir de allí, podrán completar misiones semanales como iniciar sesión en distintos días, realizar inversiones en acciones o ingresar fondos a su cuenta. Cada acción suma puntos que se reflejan en un ranking visible para todos los participantes.

El "Desafío IOL" no solo busca premiar a los usuarios con experiencias vinculadas al fútbol, sino también fomentar la constancia en el uso de herramientas de inversión y la educación financiera.

Lemon también sortea viaje al Mundial 2026: cómo participar

Otra de las empresas que presentó una iniciativa similar es Lemon, la billetera cripto nacional, la cual presentó La Lemonera, una nueva propuesta dentro de su app que convierte cada pago en una oportunidad de ganar premios, viajes y merchandising exclusivo, con el fin de potenciar el uso cotidiano de la app e integrar a usuarios con el ecosistema cripto.

Cada vez que un usuario realiza un pago desde la aplicación de Lemon, además de sumar Bitcoin como recompensa, recibe tickets digitales que se almacenan en sobres virtuales. Estos tickets pueden utilizarse de dos maneras:

Canjearlos directamente por productos de merchandising oficial de Lemon (como pilusos, mates, billeteras o medias)

Destinarlos a sorteos semanales que incluyen viajes, entradas a recitales, consolas de videojuegos, celulares y premios en criptomonedas

Lemon lanza sorteos cada semana y ahora te permite viajar al Mundial 2026

En esta segunda opción, la plataforma incluyó recientemente un sorteo a Estados Unidos para 2 personas para presenciar el Mundial 2026.

Los sorteos se renuevan semana a semana y se gestionan desde la mini-app de La Lemonera dentro de la aplicación principal de Lemon. Entre otros premios destacados, figuran vouchers de viaje a distintos destinos, dispositivos tecnológicos como televisores y tablets, entradas para espectáculos y drops de NFT coleccionables que se suman al perfil del usuario.

La propuesta apunta a combinar entretenimiento, recompensas digitales y experiencias únicas, reforzando la identidad de Lemon como plataforma que mezcla finanzas y lifestyle.

La Lemonera se inscribe en la estrategia de Lemon de construir una comunidad activa alrededor de su aplicación. Al integrar recompensas con pagos cotidianos, la fintech busca incentivar el uso constante de su ecosistema, que ya incluye

Tarheta Lemon Card VISA internacional

Posibilidad de operar en pesos y criptomonedas

Enviar dinero al exterior mediante lemontag

Invertir en DeFi

Acceder a tokens no-fungibles NFT

Estos lanzamientos coinciden con la previa del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y donde la Selección Argentina defenderá el título obtenido en Qatar 2022.