Con diversas promociones, las compañías se buscan posicionarse ante un evento que movilizará miles de viajeros argentinos. Los detalles

Bancos, emisores de tarjetas, y hasta aerolíneas no quieren perder la oportunidad de aprovechar al máximo el fanatismo argentino en torno al inicio de la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026.

En ese contexto, las aerolíneas tomaron la delantera y decidieron ajustar sus estrategias ante la cercanía del Mundial, con nuevas promociones, más frecuencias y cambios en la capacidad de los vuelos hacia los Estados Unidos, sede donde se realizará el torneo.

Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, lanzó tarifas promocionales para viajar al país norteamericano, con precios desde u$s686 finales a Miami y opciones desde u$s1863 a ciudades donde jugaría la Selección Argentina.

La propuesta incluye una amplia variedad de partidas además de Buenos Aires, como son:

Córdoba

Rosario

Tucumán

Además, la compañía anunció una operación especial donde se incorporarán vuelos directos a Kansas y Dallas, junto con el lanzamiento de una nueva ruta entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar en junio con dos frecuencias semanales.

Macro y Visa también te quieren ayudar a ver a Messi

Sin embargo hay otros factores que impulsan la demanda de viajeros argentinos, como por ejemplo:

un tipo de cambio favorable

mayor conectividad aérea

la cercanía geográfica del destino

la posibilidad de ver a Messi en su último mundial

Por su parte, American Airlines también prevé incrementar su presencia en el país, con una programación que alcanzará hasta 28 vuelos semanales desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En términos de costos, viajar para seguir a la selección argentina durante la fase de grupos implica una inversión elevada: el pasaje ronda los u$s1.400, a lo que se suman vuelos internos hacia otras sedes como Kansas y Dallas.

En paralelo al movimiento de las aerolíneas, el sistema financiero también comienzó a posicionarse para capturar el interés de los consumidores de cara al Mundial.

En este contexto, Banco Macro lanzó una campaña junto a Visa que busca incentivar el consumo a través de sus tarjetas, apalancando el atractivo del evento deportivo como motor de consumo.

La promoción estará vigente hasta el 30 de abril de 2026 y permitirá a los clientes que utilicen tarjetas Visa Macro, tanto de débito como de crédito, acumular chances para participar por el sorteo de 38 paquetes para dos personas.

La dinámica está directamente vinculada al nivel de gasto: por cada $1.000 consumidos se suma una chance, mientras que se multiplican las oportunidades si los pagos se realizan a través de billeteras digitales como:

MODO

Apple Pay

Google Pay

En un contexto donde el gasto promedio asociado al Mundial es elevado, este tipo de iniciativas impulsa el consumo y fortalece el uso de medios electrónicos, consolidando una tendencia clave en la evolución del negocio financiero.