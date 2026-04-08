Se trata de la edición número trece del evento, que se consolidó como uno de los más importantes del comercio electrónico en el país

El Hot Sale, uno de los eventos de descuentos online más importantes de la Argentina, ya tiene fechas confirmadas este 2026.

Se trata de la edición número trece del evento, que se consolidó como uno de los más importantes del comercio electrónico en el país.

En 2025, el sitio oficial recibió más de 17,9 millones de visitas y generó más de 6,3 millones de clics hacia las tiendas participantes, lo que anticipa un nuevo récord de actividad.

¿Cuándo es el Hot Sale 2026, qué marcas participan y principales ofertas?

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) anunció que el Hot Sale 2026 tendrá lugar entre el lunes 11 y el miércoles 13 de mayo.

El evento contará con la participación de cientos de marcas y descuentos que abarcarán desde tecnología y electrodomésticos hasta indumentaria, viajes y supermercados. Se esperan promociones con rebajas significativas y opciones de financiación en cuotas sin interés.

El evento contará con la presencia de cientos de marcas de distintos rubros, incluyendo grandes cadenas de electrodomésticos como Naldo, Garbarino y Frávega, además de retailers de indumentaria, calzado, muebles, hogar y deco.

El Hot Sale 2026 tendrá lugar los próximos 11, 12 y 13 de mayo en Argentina

También participarán supermercados, bodegas, empresas de viajes y turismo y plataformas de servicios financieros.

La diversidad de rubros convierte al Hot Sale en una oportunidad para adquirir productos de primera necesidad y bienes durables con descuentos exclusivos.

Los rubros más destacados serán electro y tecnología, con rebajas en celulares, notebooks, heladeras, lavarropas y aires acondicionados.

También habrá ofertas en indumentaria y calzado, deportes y fitness, salud y belleza, y viajes, con paquetes turísticos y pasajes a precios promocionales.

En muchos casos, las promociones incluirán cuotas sin interés, lo que facilita el acceso a productos de mayor valor.