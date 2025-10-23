Las copias de seguridad automáticas pueden salvar los chats y archivos multimedia de los usuarios. Así es cómo se pueden activar.

Recuperar mensajes eliminados en WhatsApp, la plataforma de mensajería más usada del mundo, es una de las consultas más frecuentes de los usuarios.

A diferencia de otras plataformas de la firma, esta no cuenta con una papelera de reciclaje que almacene contenido eliminado. Sin embargo, las copias de seguridad automáticas pueden salvar los chats y archivos multimedia.

Estas copias se crean de forma periódica y almacenan además de mensajes, las fotos, videos y documentos de los usuarios.

Puntualmente, si el contenido eliminado estaba incluido en la última copia de seguridad, el usuario podrá restaurarlo, ya sea un dispositivo Android o iPhone. La clave está en conocer cómo y cuándo se realizó el último respaldo.

WhatsApp guarda copias de los chats automáticamente, aunque el usuario también puede crearlas manualmente. En Android, los respaldos se almacenan en Google Drive, mientras que en iPhone se guardan en iCloud.

Los expertos recomiendan configurar las copias automáticas de manera diaria o semanal, algo que reduce el riesgo de perder información valiosa.

Cómo recuperar mensajes eliminados

El proceso es sencillo y solo se deben seguir los siguientes pasos:

Reinstalar la app: desinstalar WhatsApp y volver a instalarlo desde Google Play Store o App Store. Al abrirlo, la aplicación detectará si hay una copia de seguridad y ofrecerá restaurarla

Verificar la cuenta: ingresar un número de teléfono (Android) o Apple ID (iPhone). La app revisará si hay un respaldo reciente y permitirá restaurarlo. En algunos casos, pedirá un código de seguridad adicional

Restaurar los chats: cuando aparezca el mensaje "Restaurar historial de chats", se debe seleccionar esa opción. El proceso puede tardar unos minutos, según el tamaño de la copia y la velocidad de conexión

Uno de los errores más comunes es no activar las copias de seguridad automáticas. Sin este respaldo, recuperar mensajes borrados es imposible. Para revisar la configuración se debe:

Android: Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Guardar en Google Drive

iPhone: Configuración > Chats > Respaldo de chat > Realizar copia ahora

También se puede elegir la frecuencia de los respaldos: diaria, semanal o mensual. Seleccionar diaria asegura que la copia se actualice todos los días, reduciendo el riesgo de perder información.

Si un chat fue borrado recientemente y no se tenía activada la copia automática, aún se puede recuperar si se hizo un respaldo manual antes de la eliminación. Es necesario verificar la fecha del último respaldo en la configuración.

Si la copia se realizó después de la eliminación, no será posible restaurarla. En cambio, si fue antes, se debe seguir el procedimiento de reinstalación y restauración para recuperar los datos.

De esta manera, los usuarios pueden restaurar chats, fotos, videos y documentos de manera sencilla, incluso si fueron eliminados accidentalmente, algo que asegura que la información importante siempre esté protegida.