La función, actualmente en fase de pruebas en la versión beta 2.25.28.12 para Android, permitirá a los usuarios crear un nombre de usuario único

WhatsApp, la app de mensajería perteneciente a Meta, se prepara para introducir uno de los cambios más significativos desde su lanzamiento en 2009: la posibilidad de utilizar la aplicación sin necesidad de compartir un número de teléfono.

La función, actualmente en fase de pruebas en la versión beta 2.25.28.12 para Android, permitirá a los usuarios crear un nombre de usuario único, al estilo de Telegram.

WhatsApp permitirá usar la app sin tener que compartir un número de teléfono

Hasta el momento, cada cuenta de WhatsApp debía estar vinculada obligatoriamente a un número telefónico, algo que implicaba compartir información personal, incluso en contextos laborales, comerciales o públicos.

Con esta nueva herramienta, los usuarios podrán iniciar conversaciones únicamente a través de un alias, sin necesidad de revelar su número.

La función responde a una demanda creciente por mayor privacidad y control sobre los datos personales, en un contexto donde la exposición digital se ha vuelto una preocupación central para millones de personas.

La implementación de nombres de usuario mejora la privacidad y abre la puerta a nuevas dinámicas de interacción. Por ejemplo, será posible contactar a alguien sin necesidad de agendarlo previamente en la libreta de contactos, algo que agiliza las comunicaciones en entornos profesionales o en comunidades digitales.

WhatsApp permitirá escribirle a un contacto a través de un alias, sin que quede registro del número

Además, se espera que esta función facilite la integración de WhatsApp con otras plataformas del ecosistema Meta, como Instagram o Facebook, donde el uso de alias ya es una práctica habitual.

Según adelantaron medios especializados como WABetaInfo, el sistema de nombres de usuario incluirá un proceso de registro único, lo que significa que cada alias será exclusivo y no podrá ser duplicado, al igual que ocurre con las billeteras virtuales o cuentas bancarias.

Además, esto plantea un nuevo escenario competitivo por los nombres más deseados, similar a lo que ocurre en redes sociales como X.

Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, se espera que la función comience a desplegarse de forma gradual en los próximos meses, primero para usuarios beta y luego para el público general.