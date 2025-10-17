A través de Apple TV, los suscriptores podrán disfrutar de la película más exitosa del cine en 2025 que recaudó u$s629 millones a nivel global

Apple y Warner Bros. anunciaron que, a partir del 12 de diciembre, la película F1 estará disponible en Apple TV, algo que permitirá a los suscriptores de la plataforma disfrutarla desde sus hogares.

El anuncio marca el cierre del exitoso film protagonizado por Brad Pitt y refuerza el compromiso de Apple por integrar sus divisiones de streaming y distribución bajo una misma marca.

F1 se estrenó internacionalmente el 27 de junio, con distribución de Warner Bros. Pictures en colaboración con Apple Original Films.

Debido a la alta demanda, la película también se proyectó en formato IMAX el 8 de agosto de 2025, algo que garantizó una experiencia inmersiva para los fanáticos.

Ahora, los usuarios podrán alquilar o comprar la película a través de la sección "Store" de la aplicación Apple TV en iPhone, iPad y Mac.

Inicialmente, los especialistas preveían su llegada al mercado del streaming entre octubre y noviembre de 2025, pero el anuncio oficial confirmó su estreno digital para el 12 de diciembre.

F1 llega al streaming de Apple

La película protagonizada por Brat Pitt recaudó u$s629 millones a nivel global, cifra que la convirtió en la producción más exitosa en la historia de Apple Studio.

Además, F1 se posiciona como la película de automovilismo más lucrativa jamás realizada, lo que marca un punto de inflexión para Apple en su incursión en el mercado del cine.

El estreno de F1 en streaming llega junto con el rebranding oficial de Apple TV+, que pasará a denominarse Apple TV. Con esta decisión, la empresa busca unificar su ecosistema de entretenimiento y tecnología bajo una misma marca.

El objetivo es simplificar su identidad de marca y fortalecer su posicionamiento en la industria del entretenimiento digital.

Con este lanzamiento, Apple reafirma su apuesta por el contenido cinematográfico de gran escala y por la integración entre tecnología, entretenimiento y experiencia inmersiva.

F1 representa, además de un hito comercial para la compañía, un paso estratégico en su consolidación como un actor relevante dentro de la industria audiovisual global.