La limpieza de Twitch no solo afectó a los infractores, sino que miles de creadores legítimos vieron desaparecer su audiencia de forma abrupta

Twitch, la plataforma de streaming en vivo, enfrenta una ola de críticas a raíz de la implementación de una medida antibots que, según denuncias de streamers, afectaría a 90% de los creadores de contenido.

En agosto de 2025, Twitch lanzó una ofensiva para terminar con los bots de visualización, una práctica que infla artificialmente las métricas de audiencia y que, según informes, distorsiona el ecosistema del streaming.

La medida, presentada como una actualización revolucionaria de sus algoritmos de detección, buscaba limpiar la plataforma de espectadores falsos y garantizar datos más fidedignos.

Sin embargo, lo que comenzó como una iniciativa para proteger la integridad del servicio terminó generando una crisis con miles de streamers reportando caídas abruptas en sus números de audiencia.

La polémica se intensificó cuando el creador de contenido xQc, ahora en Kick, publicó datos sobre la manipulación de estadísticas en Twitch, respaldados por informes de Stream Charts. Allí reveló que gran parte de los streamers utilizó bots para inflar sus cifras, una práctica que, aunque condenada públicamente, pareció ser ignorada por la plataforma durante años.

"Hacen la vista gorda", acusaron algunos creadores, al apuntar que Twitch toleró esta dinámica mientras le resultaba conveniente.

La reacción de Twitch fue drástica: en apenas tres días, la audiencia total cayó 24%, y algunos streamers vieron desaparecer hasta 30% de sus espectadores habituales.

Pero lo más grave, según denuncian los afectados, es que la purga de bots arrastró también a usuarios legítimos, perjudicando a más de 90% de los canales activos.

"Están pagando justos por pecadores", lamentaron muchos usuarios, mientras intentan recuperar la estabilidad de sus comunidades.

Por su parte, Kick, competidor directo de Twitch, experimentó un fenómeno inverso: algunos streamers decidieron no transmitir en vivo por temor a que los bots les jugaran en contra de sus transmisiones.

Mientras tanto, expertos de la red social como Zach Bussey sugieren que Twitch podría estar reconsiderando su política, tras observar un repunte en los conteos de audiencia apenas días después de la implementación de los nuevos sistemas.