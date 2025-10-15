La decisión forma parte de una estrategia de rebranding que busca simplificar la experiencia del usuario y unificar la identidad de la plataforma

Apple, el gigante de Cupertino, anunció oficialmente el cambio de nombre de su servicio de streaming, que deja atrás la denominación "Apple TV+" para adoptar simplemente "Apple TV".

La decisión forma parte de una estrategia de rebranding que busca simplificar la experiencia del usuario y unificar la identidad de la plataforma con el dispositivo físico y la aplicación que ya comparten ese nombre.

El anuncio fue realizado en simultáneo con la confirmación del estreno de "F1: La película", protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Joseph Kosinski, que llegará al servicio el próximo 12 de diciembre, tras su estreno en cines a mediados de junio.

Apple TV+ no va más: la decisión que tomó el fabricante de iPhones

La nueva identidad de Apple TV apunta a consolidar la marca en un ecosistema más coherente, al eliminar el signo "plus" que diferenciaba al servicio de streaming desde su lanzamiento en 2019.

Según fuentes cercanas al equipo de marketing de la compañía, el cambio responde a una necesidad de claridad comercial, ya que muchos usuarios confundían el nombre del servicio con el del dispositivo o la app.

A partir de ahora, todo el contenido audiovisual de Apple se agrupará bajo una única denominación, lo que también facilitará su posicionamiento frente a competidores como:

Netflix

Max

Disney+

Prime Video

Apple TV+ se renueva y cambia de nombre por decisión de la empresa

El anuncio fue acompañado por una renovación visual del logotipo y la interfaz de la aplicación, que ya refleja el nuevo nombre en sus versiones móviles y de escritorio.

Aunque Apple no ofreció una explicación detallada sobre los motivos del cambio, el contexto sugiere que la compañía busca capitalizar el impulso generado por sus producciones originales de alto perfil, como "F1", que se perfila como uno de los estrenos más esperados del año.

Apple despide a Clips, una de sus aplicaciones de video

Otro de los cambios rotundos que informó la empresa fue el cierre definitivo de su aplicación Clips, una herramienta de edición de video lanzada en 2017 para facilitar la creación de contenido audiovisual desde dispositivos móviles.

La decisión fue comunicada a través de una actualización en la página de soporte de la firma, donde se informó que, desde el 10 de octubre de 2025, Clips ya no está disponible para su descarga en la App Store y no recibirá nuevas actualizaciones.

Aunque los usuarios que ya la tengan instalada podrán aún utilizarla en iOS 26 o versiones anteriores, Apple recomendó exportar los videos al carrete del dispositivo para evitar incompatibilidades futuras.

Clips fue concebida como una solución accesible para editar videos cortos, agregar música, filtros, texto y efectos especiales, con el objetivo de facilitar la producción de contenido para redes sociales.

A lo largo de sus ocho años, la app incorporó funciones como soporte para video en alto rango dinámico (HDR) y elementos de realidad aumentada (RA), pero nunca logró posicionarse como una herramienta central dentro del ecosistema de Apple. Su uso fue limitado frente a competidores internos como iMovie y frente a la creciente oferta de editores de terceros más robustos y populares.

La decisión de discontinuar Clips responde a una estrategia de simplificación del portafolio de aplicaciones de Apple, en un contexto donde la compañía busca concentrarse en herramientas con mayor adopción y potencial comercial.

En los últimos años, las actualizaciones de Clips se habían reducido a correcciones menores, sin novedades significativas, lo que anticipaba un desenlace como el actual. El cierre definitivo implica que no habrá soporte técnico ni mejoras futuras, y que la aplicación no será compatible con versiones próximas del sistema operativo.