Se trata de una funcionalidad que promete transformar la forma en que los usuarios comparten recuerdos entre ellos. Los detalles

WhatsApp, la aplicación de mensajería perteneciente a Meta, acaba de lanzar una de sus actualizaciones más esperadas: la posibilidad de enviar fotos animadas con movimiento y sonido.

Disponible para dispositivos iOS y Android, esta nueva herramienta permite enviar imágenes que capturan unos segundos antes y después del disparo, algo que permite revivir el momento completo tal como ocurrió.

La función se basa en la integración de Live Photos (en iPhone) y Motion Photos (en Android), y ya comenzó a desplegarse de manera gradual en todo el mundo.

WhatsApp lanza función que permite enviar fotos con movimiento y audio

La incorporación de fotos animadas forma parte de un paquete más amplio de mejoras impulsadas por Meta, que busca consolidar a WhatsApp como una plataforma no solo de mensajería, sino también de expresión visual.

Junto con esta novedad, la app también comenzó a implementar herramientas basadas en inteligencia artificial (IA), como:

fondos automáticos

stickers generados por IA

opciones de personalización de emojis y GIF

Estas funciones apuntan a ofrecer una experiencia más rica y dinámica, adaptada a los hábitos de comunicación que rigen en este tipo de plataformas.

WhatsApp lanza función que permite enviar imágenes en movimiento y con audio, similar a los GIFs

Cómo probar la nueva herramienta audiovisual de WhatsApp

Para utilizar la nueva función, los usuarios deben activar el modo Live o Motion en la cámara nativa de su dispositivo, capturar la imagen y luego enviarla desde WhatsApp como cualquier otra foto.

El destinatario podrá ver el pequeño clip animado con sonido incluido, algo que añade una capa emocional y narrativa a las imágenes compartidas.

Con esta actualización, WhatsApp se suma a la tendencia de plataformas que priorizan lo visual y lo espontáneo, similar al modelo que proponía la plataforma BeReal.