Se trata de una funcionalidad que promete transformar la forma en que los usuarios comparten recuerdos entre ellos. Los detalles
15.10.2025 • 18:40hs • Mensajería 4.0
Mensajería 4.0
Fotos con movimiento y audio: WhatsApp estrena otra de las funciones más pedidas por los usuarios
WhatsApp, la aplicación de mensajería perteneciente a Meta, acaba de lanzar una de sus actualizaciones más esperadas: la posibilidad de enviar fotos animadas con movimiento y sonido.
Disponible para dispositivos iOS y Android, esta nueva herramienta permite enviar imágenes que capturan unos segundos antes y después del disparo, algo que permite revivir el momento completo tal como ocurrió.
La función se basa en la integración de Live Photos (en iPhone) y Motion Photos (en Android), y ya comenzó a desplegarse de manera gradual en todo el mundo.
WhatsApp lanza función que permite enviar fotos con movimiento y audio
La incorporación de fotos animadas forma parte de un paquete más amplio de mejoras impulsadas por Meta, que busca consolidar a WhatsApp como una plataforma no solo de mensajería, sino también de expresión visual.
Junto con esta novedad, la app también comenzó a implementar herramientas basadas en inteligencia artificial (IA), como:
- fondos automáticos
- stickers generados por IA
- opciones de personalización de emojis y GIF
Estas funciones apuntan a ofrecer una experiencia más rica y dinámica, adaptada a los hábitos de comunicación que rigen en este tipo de plataformas.
WhatsApp lanza función que permite enviar imágenes en movimiento y con audio, similar a los GIFs
Cómo probar la nueva herramienta audiovisual de WhatsApp
Para utilizar la nueva función, los usuarios deben activar el modo Live o Motion en la cámara nativa de su dispositivo, capturar la imagen y luego enviarla desde WhatsApp como cualquier otra foto.
El destinatario podrá ver el pequeño clip animado con sonido incluido, algo que añade una capa emocional y narrativa a las imágenes compartidas.
Con esta actualización, WhatsApp se suma a la tendencia de plataformas que priorizan lo visual y lo espontáneo, similar al modelo que proponía la plataforma BeReal.