La herramienta, denominada "Message Summaries" y desarrollada por Meta AI, ya comenzó a desplegarse en español para usuarios de América Latina

WhatsApp, la app de mensajería perteneciente a Meta, presentó una función basada en inteligencia artificial (IA) que permitirá resumir automáticamente conversaciones extensas.

La herramienta, denominada "Message Summaries", permitirá hacerlo en chats individuales y grupales y ya comenzó a desplegarse en español para usuarios de América Latina, luego de una fase de pruebas en inglés y portugués.

El objetivo es facilitar la lectura de mensajes acumulados, al destacar los puntos más relevantes, sin necesidad de revisar cada texto, audio o meme compartido en los grupos.

Cómo resumir los chats en WhatsApp con IA

La función fue desarrollada por Meta AI y utiliza tecnología de procesamiento privado, algo que garantiza que ni WhatsApp ni terceros puedan acceder al contenido de los chats.

Según la compañía, el resumen se genera localmente en el dispositivo del usuario, preservando la confidencialidad de las conversaciones. Además, el sistema no notifica a otros participantes del grupo cuando alguien utiliza la herramienta, algo que refuerza la privacidad y discreción de la experiencia.

El despliegue de "Message Summaries" responde a una necesidad entre los usuarios, que suelen recibir cientos de mensajes diarios en grupos laborales, familiares o sociales.

WhatsApp ya permite resumir chats grupales e individuales gracias a la inteligencia artificial

La IA se encarga de analizar el contenido acumulado y sintetizar los temas más discutidos, y permite a los usuarios ponerse al día en cuestión de segundos.

Esta funcionalidad se activa desde el menú de opciones del chat, siempre que se tenga instalada la versión más reciente de la aplicación.

Meta confirmó que el lanzamiento será gradual y que la herramienta estará disponible en más idiomas y regiones en los próximos días.