Las cuentas de adolescentes tendrán límites más estrictos en búsquedas, recomendaciones y mensajes, incluso con contactos ya seguidos

Instagram anunció una actualización clave en sus políticas de contenido para menores de edad: a partir de ahora, las cuentas de adolescentes estarán configuradas por defecto bajo criterios similares a los de una película PG-13.

Esto implica que los usuarios menores de 18 años verán contenido moderado, con restricciones sobre publicaciones que puedan considerarse inapropiadas para su edad.

La nueva configuración, denominada "13+", será aplicada automáticamente a todas las cuentas de adolescentes y no podrá modificarse sin autorización de un adulto responsable.

Además, se habilitará una opción más estricta, llamada "Contenido limitado", para familias que prefieran un mayor nivel de control sobre lo que ven sus hijos en la plataforma.

Esta es la actualización más significativa desde la creación de las cuentas para adolescentes y se basa en una revisión de las políticas existentes y en la incorporación de estándares externos conocidos por los padres, como las clasificaciones cinematográficas.

Entre las medidas implementadas, se destacan:

Bloqueo de contenido sexualmente sugestivo en la configuración predeterminada para adolescentes

Ocultamiento de imágenes gráficas o perturbadoras que puedan afectar la sensibilidad de menores

Restricción de publicaciones con lenguaje fuerte o inapropiado para menores de 18 años

Filtro de desafíos o acrobacias riesgosas que puedan incentivar conductas peligrosas

Eliminación de contenido que promueva el consumo de sustancias como alcohol, tabaco o marihuana

Prohibición de recomendaciones de cuentas que generen contenido no apto para adolescentes

Impedimento para que los adolescentes sigan o interactúen con cuentas identificadas como inapropiadas

Bloqueo de mensajes directos, comentarios y búsquedas relacionadas con cuentas o temas sensibles

Meta incluyó 3 millones de valoraciones reales para realizar estos ajustes

La plataforma reforzó sus sistemas de detección automática para aplicar estas políticas en distintas áreas: desde los resultados de búsqueda hasta las recomendaciones en Reels, Feed, Historias y mensajes directos. Incluso las respuestas generadas por inteligencia artificial estarán alineadas con los criterios PG-13.

Según una encuesta encargada por Meta, el 96% de los padres estadounidenses valoran contar con esta opción, independientemente de si deciden activarla.

El rediseño de estas políticas se apoyó en la participación de miles de padres de distintos países, quienes evaluaron publicaciones reales y compartieron su percepción sobre su adecuación para adolescentes. Más de tres millones de valoraciones fueron incorporadas al proceso de ajuste de las pautas.

Además, Instagram comenzará a realizar encuestas periódicas para seguir recibiendo retroalimentación parental. También se está probando una herramienta que permitirá a los adultos marcar publicaciones que consideren inapropiadas, para que sean revisadas por el equipo de moderación.

La implementación de estos cambios ya comenzó en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, y se espera que estén disponibles a nivel global el próximo año. En paralelo, Meta trabaja en extender estas protecciones a las cuentas de adolescentes en Facebook.