El uso de la IA para analizar mensajes y mejorar la publicidad reavivó el debate sobre hasta donde llega el seguimiento de los usuarios

Adam Mosseri, CEO de Instagram, reiteró que la plataforma no activa el micrófono sin permiso ni utiliza conversaciones privadas para mostrar publicidad.

Las declaraciones del directivo buscan aclarar una sospecha que circula desde hace años entre los usuarios que los teléfonos "espían" para personalizar anuncios.

Aun así, el debate sobre la privacidad y el uso de los datos personales sigue abierto, sobre todo después de que Meta anunciara que su asistente Meta AI puede analizar conversaciones para mejorar sus sistemas de contenido y publicidad en Facebook e Instagram.

Sin embargo, aún genera preocupación la idea de que los celulares escuchan a los usuarios para mostrar publicidad personalizada.

"No te escuchamos ni usamos el micrófono del teléfono para espiarte", garantizó Mosseri.

El límite entre la protección de la privacidad y la personalización de los servicios digitales es cada vez más borroso, a medida que avanzan la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos.

Instagram envuelto en una nueva polémica

Plataformas como Instagram y Facebook insisten en que la mayoría de las recomendaciones y anuncios se basan en la actividad e interacción de los usuarios, y no en la escucha de conversaciones.

Aun así, la reciente decisión de Meta de usar IA para analizar mensajes y mejorar la publicidad reavivó el debate sobre hasta dónde llega el seguimiento de los usuarios y cuánta transparencia existe realmente.

"Sé que algunos de ustedes no me van a creer, pero quería dejar las cosas claras", comenzó Mosseri.

En definitiva, la industria tecnológica intenta mantener la confianza del público mientras apuesta por la personalización como eje de la experiencia digital.

En un contexto donde la IA avanza cada vez más rápido las declaraciones de Mosseri buscan traer calma, aunque la desconfianza de los usuarios persiste.

El desafío para empresas como Meta será encontrar un equilibrio entre la personalización de la experiencia y el respeto por la privacidad, un tema que seguirá en el centro del debate tecnológico.