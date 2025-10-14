La nueva disposición del menú reorganizará las pestañas principales de la aplicación móvil para destacar las funciones más utilizadas por la comunidad.

Instagram, la app de fotos y videos con más de 3.000 millones de usuarios activos, comenzó a probar un rediseño de su interfaz que prioriza los Reels y los mensajes directos (DMs), en lo que representa un cambio estratégico para la plataforma propiedad de Meta.

La nueva disposición del menú, actualmente en fase de prueba entre usuarios seleccionados, reorganiza las pestañas principales de la aplicación móvil para destacar las funciones más utilizadas por la comunidad.

Instagram rediseña su menú con un cambio clave en dos funciones insignia

Según confirmó Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram, el objetivo es adaptar la experiencia de navegación a los hábitos reales de los usuarios, donde el consumo de video corto y la mensajería privada se convirtieron en los pilares de interacción.

Con este rediseño, los Reels pasan a ocupar la segunda posición en la barra de navegación, justo después del feed principal, mientras que los mensajes directos se ubican en tercer lugar, y desplazan a la pestaña de búsqueda a un plano secundario.

Esta reconfiguración responde a una tendencia clara: los usuarios cada vez interactúan más con contenido breve y dinámico, y utilizan los DMs como canal principal de comunicación, incluso por encima de los comentarios públicos.

Mosseri explicó en su perfil de Threads que "los Reels y los mensajes directos son las estrellas de la plataforma", y que el rediseño busca reflejar esa realidad.

Instagram rediseña su menú principal y le dará más prioridad a reels y a mensajes directos

Además de la nueva jerarquía de pestañas, Instagram prueba una funcionalidad que permite deslizar la pantalla hacia los lados para moverse entre secciones, para agilizar la navegación y mejorar la experiencia de uso.

En algunos mercados, como India y Corea del Sur, la aplicación ya inicia directamente en la pestaña de Reels, algo que refuerza la apuesta por el formato de video corto como puerta de entrada al contenido.

Esta decisión se alinea con la estrategia de Meta de competir directamente con TikTok, que domina el segmento de videos verticales y personalizados.

El rediseño también tiene implicancias en la forma en que los creadores de contenido y las marcas interactúan con sus audiencias. Al dar mayor visibilidad a los Reels y facilitar el acceso a los DMs, Instagram busca fomentar la viralización de contenido y fortalecer los vínculos privados, dos aspectos clave en la monetización y fidelización de usuarios.

Aunque por el momento se trata de una prueba limitada, se espera que el nuevo menú se implemente de forma gradual en todo el mundo en los próximos meses, según los resultados obtenidos en los mercados piloto.