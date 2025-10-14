La entidad financiera además ofrece el descuentos en lavarropas, auriculares, parlantes, tablets, consolas, accesorios, entre otros productos
14.10.2025 • 16:15hs • Promociones 4.0
Banco Nación lanza una promoción de 12 cuotas sin interés en TVs y notebooks hasta el 31 de octubre
Banco Nación lanzó un nuevo plan de financiamiento para los usuarios que quieran renovar los productos de tecnologías y electrodomésticos de su hogar.
Durante todos los días de octubre, la entidad financiera ofrece planes de pago de 3, 6 o 12 cuotas sin interés en productos seleccionados como:
- computadoras
- televisores
- lavarropas
- auriculares
- parlantes
- tablets
- consolas
- accesorios
Para acceder al beneficio, los usuarios deben pagar con tarjetas de crédito del Banco Nación, a través de MODO, en puntos de venta físicos o tiendas online.
El proceso es simple y accesible: el descuento se aplica automáticamente al momento de realizar la compra, sin necesidad de cupones y códigos promocionales.
El usuario debe tener la aplicación BNA+ o Modo. Las cuotas se liquidan al 0% de interés con:
- TNA 0%
- TEA 0%
- CFT (expresado en TEA) 0%
La plataformas adheridas al programa pueden consultarse en semananacion.com.ar, entre las que figuran:
- Multipoint
- Tecno-compro
- Start
- Gadnic
- Casa del Audio
Productos tecnológicos con hasta 12 cuotas sin interés
La financiación es exclusiva para consumo personal y no aplica a compras con saldo en cuentas ni a pagos realizados con otras billeteras virtuales.
Cada comercio administra su propio stock, plazos de entrega, políticas de cambio y límites operativos, por lo que se recomienda a los usuarios leer atentamente las condiciones antes de concretar la compra.
Antes de realizar una compra, la entidad financiera recomendó comparar:
- especificaciones
- garantías
- servicios técnicos
- precios finales
Hasta el 31 de octubre, los usuarios del Banco Nación podrán acceder a los descuentos desde las aplicaciones BNA+ o MODO, con las tarjetas de crédito emitidas por la entidad.
Con esta iniciativa, el Banco Nación busca impulsar el consumo y facilitar el acceso a productos tecnológicos en un contexto de alta demanda y renovación constante de dispositivos.
La propuesta también refuerza su estrategia digital ya que promueve el uso de sus aplicaciones y medios de pago electrónicos.