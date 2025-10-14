La entidad financiera además ofrece el descuentos en lavarropas, auriculares, parlantes, tablets, consolas, accesorios, entre otros productos

Banco Nación lanzó un nuevo plan de financiamiento para los usuarios que quieran renovar los productos de tecnologías y electrodomésticos de su hogar.

Durante todos los días de octubre, la entidad financiera ofrece planes de pago de 3, 6 o 12 cuotas sin interés en productos seleccionados como:

computadoras

televisores

lavarropas

auriculares

parlantes

tablets

consolas

accesorios

Para acceder al beneficio, los usuarios deben pagar con tarjetas de crédito del Banco Nación, a través de MODO, en puntos de venta físicos o tiendas online.

El proceso es simple y accesible: el descuento se aplica automáticamente al momento de realizar la compra, sin necesidad de cupones y códigos promocionales.

El usuario debe tener la aplicación BNA+ o Modo. Las cuotas se liquidan al 0% de interés con:

TNA 0%

TEA 0%

CFT (expresado en TEA) 0%

La plataformas adheridas al programa pueden consultarse en semananacion.com.ar, entre las que figuran:

Multipoint

Tecno-compro

Start

Gadnic

Casa del Audio

Productos tecnológicos con hasta 12 cuotas sin interés

La financiación es exclusiva para consumo personal y no aplica a compras con saldo en cuentas ni a pagos realizados con otras billeteras virtuales.

Cada comercio administra su propio stock, plazos de entrega, políticas de cambio y límites operativos, por lo que se recomienda a los usuarios leer atentamente las condiciones antes de concretar la compra.

Antes de realizar una compra, la entidad financiera recomendó comparar:

especificaciones

garantías

servicios técnicos

precios finales

Hasta el 31 de octubre, los usuarios del Banco Nación podrán acceder a los descuentos desde las aplicaciones BNA+ o MODO, con las tarjetas de crédito emitidas por la entidad.

Con esta iniciativa, el Banco Nación busca impulsar el consumo y facilitar el acceso a productos tecnológicos en un contexto de alta demanda y renovación constante de dispositivos.

La propuesta también refuerza su estrategia digital ya que promueve el uso de sus aplicaciones y medios de pago electrónicos.