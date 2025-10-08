Bajo el lema "Este mes más que BNA+ … Somos BNA Ma", la firma ofrecerá múltiples descuentos en distintos locales de todo el país

Banco Nación lanzó una serie de promociones especiales por el festejo del Día de la Madre para todos sus clientes que incluyen reintegros de hasta el hasta 25%, descuentos en rubros seleccionados y planes de financiación de hasta 18 cuotas sin interés.

Bajo el lema "Este mes más que BNA+ … Somos BNA Ma", la entidad financiera lanzó una campaña que reúne múltiples descuentos en distintos locales de todo el país.

Los beneficios estarán disponibles para quienes abonen con tarjetas Visa o Mastercard a través de la billetera digital BNA+ MODO.

Entre el 11 al 18 de octubre, los beneficios estarán activos para comercios adheridos y principales shoppings del país. Entre ellos se destacan:

I ndumentaria: hasta 20% de descuento , con tope de reintegro de $30.000 por transacción y hasta 6 cuotas sin interés

hasta , con y hasta Perfumería: hasta 15% de descuento , con tope de reintegro de $30.000 y hasta 6 cuotas sin interés

hasta , con y hasta Librerías: hasta 15% de descuento, con tope de $10.000 y hasta 3 cuotas sin interés

Además, quienes perciben su sueldo en la entidad accederán a 5% adicional en todos los rubros mencionados, sin tope de reintegro, durante el período de vigencia.

De esta manera, la propuesta incentiva el consumo y acompaña a las familias en una de las fechas más importantes del mes, con alternativas de ahorro y financiación accesible para diferentes presupuestos.

Promociones online y beneficios exclusivos

Por su parte la tienda digital del banco, Tienda BNA+, también anunció nuevas promociones por el Día de la Madre.

Puntualmente, entre el 6 al 10 de octubre ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

A esto se suma un 25% de descuento adicional para quienes cobren su sueldo en la institución y paguen con BNA+ MODO, con un tope de $25.000 por cliente.

Por último, los días 18 y 19 de octubre, habrá un beneficio exclusivo en gastronomía para los titulares de tarjetas de débito Black o Platinum que podrán acceder a un 25% de descuento, con un tope de reintegro de $50.000 por tarjeta, a través de la app de MODO.

Las promociones por el Día de la Madre ofrecen alternativas para todo tipo de presupuesto y combina descuentos, reintegros y planes de financiación que facilitan el acceso a productos y experiencias pensadas para regalar o disfrutar en familia.

De esta forma, octubre se posiciona como un mes clave para dinamizar el consumo y anticipar compras con mejores condiciones, en un contexto donde las promociones bancarias ganan protagonismo entre los consumidores.