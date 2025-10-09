El 84% de los usuarios consume contenido de turismo al menos una vez al mes y el 66% lo usa como fuente principal de inspiración para viajar

El viaje ya no empieza en el aeropuerto, sino en el feed. Hoy, TikTok se transformó en el lugar donde millones de personas deciden su próximo destino, encuentran inspiración y hasta organizan cada detalle de sus vacaciones.

Según un estudio de TikTok Insights, el 72% de los usuarios argentinos descubrió nuevos lugares a través de la app, mientras que el 63% reconoció que algún contenido los impulsó a viajar.

Más de la mitad, además, aseguró que TikTok influyó directamente en la forma en que planificaron su itinerario, actividades o excursiones.

Los viajes comienzan antes del despegue: los usuarios argentinos de TikTok viajan, en promedio, 2,4 veces por año y planifican sus escapadas con más de cuatro meses de anticipación.

Esto está estrechamente vinculado a la confianza en el algoritmo de la plataforma, considerado por el 64% de los usuarios de redes sociales como el más eficaz para mostrar contenido relevante.

Así, TikTok pasó de ser una simple red de videos a transformarse en el primer paso de todo viaje, algo que se refleja en los datos más recientes sobre su impacto en el turismo:

En Argentina, 1 de cada 3 usuarios busca información en TikTok para planificar sus viajes.

En 2024, la categoría "Vlogs y Turismo" se ubicó entre las cinco más populares de la plataforma a nivel local.

Hashtags como #Turismo superaron los 1.000 millones de visualizaciones en un año, con cerca de 70.000 contenidos creados; #Viajes alcanzó casi 875 millones de vistas, #Vacaciones llegó a 450 millones y #TravelTok a 108 millones

El impacto de este fenómeno sobre la industria turística es concreto. Según los últimos datos, el 75% de los usuarios argentinos afirma que la plataforma les permitió descubrir nuevas propuestas vinculadas al turismo.

Además, el 67% la utiliza para mantenerse informado sobre tendencias y destinos, mientras que un 46% busca ofertas o promociones de viajes directamente en la app.

Los efectos ya se reflejan en destinos que pasaron de ser poco conocidos a volverse virales. Es el caso de Ksamil, un pequeño pueblo costero de Albania que registró un aumento del 500% en la llegada de turistas tras la difusión de videos con sus playas y precios accesibles.

Algo similar ocurrió en Roccaraso, una estación de esquí italiana de apenas 1500 habitantes, que vivió un episodio de overtourism luego de que un video con escapadas económicas a la nieve alcanzara millones de reproducciones. En un solo día, llegaron más de 10.000 visitantes, saturando su infraestructura.

Estas dinámicas se insertan en una tendencia más amplia: los viajes inspirados en TikTok coinciden con un cambio global en las preferencias del turismo. Crece el interés por experiencias auténticas, sostenibles y personalizadas, así como por destinos alternativos alejados de los circuitos tradicionales.

También gana fuerza el concepto de slow travel, centrado en la conexión con el entorno y las comunidades locales.

La tecnología es parte de esta transformación. Herramientas de inteligencia artificial, realidad aumentada y virtual ya permiten diseñar itinerarios más precisos y adaptados a cada viajero.

En este contexto, TikTok deja de ser una simple plataforma de entretenimiento para consolidarse como un actor relevante dentro del ecosistema turístico digital.