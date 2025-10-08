El programa, exclusivo para estudiantes universitarios, permite usar por 12 meses la suite completa de inteligencia artificial de Google

En una apuesta por democratizar el acceso a la inteligencia artificial (IA), Google anunció una iniciativa inédita en Argentina: los estudiantes universitarios mayores de 18 años podrán acceder de forma gratuita, durante un año completo, al plan avanzado Google AI Pro, que reúne las herramientas más potentes de la compañía en este campo.

La propuesta tiene el objetivo de "liberar la creatividad, potenciar el aprendizaje e impulsar el desarrollo de habilidades clave para el mundo laboral del mañana".

El anuncio se realizó en simultáneo con el lanzamiento de Google AI Plus, una nueva membresía paga más accesible para el público general, lo que subraya el carácter exclusivo del beneficio estudiantil.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El programa está dirigido a estudiantes universitarios que estén cursando actualmente en instituciones argentinas. Para aplicar, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayores de 18 años.

Contar con una cuenta personal de Google y una cuenta de pagos activa con un método de pago válido.

Realizar la verificación de identidad y condición de estudiante mediante la plataforma SheerID, al momento de la postulación.

Suscribirse al plan desde Google Play Store.

El proceso de inscripción ya está disponible desde el 7 de octubre y permanecerá abierto hasta el 9 de diciembre de 2025. Los interesados deben ingresar al link oficial de postulación proporcionado por Google y seguir los pasos para validar su información académica.

El beneficio otorga 12 meses de acceso gratuito a Google AI Pro, tiempo en el que los usuarios podrán incorporar estas herramientas en sus estudios, investigaciones o proyectos personales.

Qué incluye Google AI Pro

Los estudiantes argentinos que obtengan este beneficio podrán utilizar una amplia gama de aplicaciones y modelos de IA avanzados:

Gemini en Google Workspace: integración directa en Gmail, Documentos y Hojas de cálculo para redactar, resumir y organizar información sin salir del entorno de trabajo.

NotebookLM: un asistente de investigación que transforma papers o documentos extensos en resúmenes y esquemas personalizables.

Modelos creativos de IA: acceso a herramientas multimedia como Nano Banana (generación de imágenes) y Veo 3 Fast (creación de videos con IA).

Otras funciones exclusivas: acceso a Whisk y Flow, dos herramientas para diseño, simulación y generación de ideas.

200 GB de almacenamiento adicional en Google Fotos, Drive y Gmail, pensados para proyectos académicos y trabajos colaborativos.

Cuánto cuesta el plan completo

Para quienes no sean estudiantes, Google ofrece el plan AI Pro a un precio promocional de u$s2,49 por mes durante seis meses, y luego a un valor regular de u$s4,99 mensuales.