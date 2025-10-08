Tras el fin de la guerra entre EEUU y TikTok, Donald Trump estrenó su primer video en la app ya norteamericana, con un mensaje directo a los jóvenes

Días atrás terminó la guerra entre el gobierno de Estados Unidos y TikTok, y es por eso que Donald Trump subió su primer video en la app que hoy pertenece al país del norte.

"Me deben una", dijo en un contundente mensaje el presidente de Estados Unidos, en el video que apuntó a su público más joven, y quien fue el que hizo campaña vía esta red social.

Se debe recordar que en reiteradas oportunidades Trump aseguró que este segundo mandato se debe a la fuerte viralización de su campaña en TikTok, lo que atrajo al voto más joven.

El primer TikTok de Trump

"A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también hará un gran trabajo", aseguró Trump en su primer video en la app.

Como muestra de su victoria y poder frente a la app y al gobierno chino, el mensaje de Trump se filmó en su oficina presidencial, donde el mandatario estaba sentado mirando a cámara.

Este TikTok, que se viralizó al instante, ya superó los dos millones de visualizaciones en tan solo cuatro horas, y además tiene 245.000 me gusta, 10.500 comentarios y fue compartido más de 11.000 veces.

TikTok, la app estadounidense

Por último, se debe recordar que el acuerdo entre ambos gobiernos le dio luz verde a la creación de una nueva empresa, TikTok US, según trascendió en el comunicado.

De esta forma, la compañía tendrá el 80% de las operaciones en EE.UU., mientras que ByteDance solo conservará el 20%, en cumplimiento de la legislación.

El vicepresidente de Estados Unidos confirmó que esta nueva empresa estará valuada en u$s14.000 millones.

Además, el documento presentado por el gobierno contempló la participación de un consorcio de inversores estadounidenses, que asumirá la mayor parte de las operaciones de TikTok en el país.

Este grupo inversor norteamericano también se hará cargo de una copia con licencia del algoritmo de TikTok, mientras que la empresa será controlada por una junta directiva de siete miembros, de los cuales seis serán estadounidenses y especialistas en ciberseguridad y seguridad nacional.

Finalmente, todavía no está confirmado, pero los rumores apuntan a que el grupo inversor esté liderado por Larry Ellison, el CEO de Oracle y amigo de Trump.