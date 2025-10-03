Con tres aliados de Trump al mando, TikTok enfrenta cuestionamientos sobre su independencia editorial y el control del contenido público

TikTok, la red social más influyente entre los jóvenes estadounidenses, está a punto de cambiar de manos.

Luego de meses de presiones legislativas y negociaciones políticas, el gobierno de Donald Trump avanzó en un acuerdo que permitirá transferir sus operaciones en EE.UU. a un consorcio liderado por empresarios.

El objetivo es limitar la influencia china sobre el algoritmo de la plataforma y garantizar la seguridad de los datos de los usuarios norteamericanos.

En el centro de esta operación aparecen tres figuras clave del establishment corporativo:

Larry Ellison , fundador de Oracle

, fundador de Oracle Rupert Murdoch , magnate de los medios y cabeza de News Corp

, magnate de los medios y cabeza de News Corp Michael Dell, CEO de Dell Technologies

Todos ellos tienen vínculos estrechos con Trump, tanto en lo político como en lo económico.

Ellison, por su parte, ya tenía un rol estratégico en TikTok como proveedor de infraestructura y almacenamiento de datos, y ahora se espera que Oracle asuma el control del algoritmo, considerado el activo más sensible de la plataforma.

Tres multimillonarios se quedan con el control de TikTok en EE.UU.

Murdoch, junto a su hijo Lachlan, CEO de Fox Corp., ingresaría como inversor a través de la compañía, no de forma individual.

Esta jugada podría permitirle a Fox ampliar su alcance hacia audiencias más jóvenes, un segmento históricamente ajeno a sus medios tradicionales.

La participación de los Murdoch también refuerza el control familiar sobre el conglomerado, tras una reciente reestructuración del fideicomiso que consolidó el liderazgo de Lachlan.

Michael Dell, por su parte, ocuparía un asiento en el consejo directivo de la nueva entidad que gestionará TikTok en EE.UU.

Aunque todavía no está claro qué papel va a tener exactamente, Trump lo quiere en el equipo porque encaja con el tipo de empresario que busca: alguien con peso en el mundo tech, que sabe manejar grandes compañías y que se muestra como un defensor de los intereses estadounidenses.

El acuerdo contempla que ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, retenga menos del 20% de participación en la nueva estructura. El resto se dividirá entre Oracle, Dell, Fox Corp. y otros inversores como Silver Lake y MGX, una firma de capital vinculada al gobierno de Abu Dhabi.

Por qué era tan importante para Trump ceder el control de TikTok a manos amigas

La valuación de los activos estadounidenses de TikTok ronda los u$s14.000 millones, aunque excluye el algoritmo original, que será duplicado y reentrenado en servidores locales.

Más allá del aspecto técnico, el desembarco de estos multimillonarios en TikTok plantea interrogantes sobre la futura orientación editorial de la plataforma.

Trump bromeó con la idea de favorecer contenidos afines al movimiento MAGA, aunque prometió que "todas las filosofías serán tratadas de forma justa".

Sin embargo, el hecho de que tres de sus aliados más cercanos tomen el control de una herramienta clave para la conversación pública en EE.UU. genera inquietud sobre la neutralidad del algoritmo y la posible politización del contenido.

El acuerdo todavía debe superar revisiones regulatorias y antimonopolio, pero la Casa Blanca confía en que estará cerrado antes de diciembre.

Mientras tanto, TikTok sigue operando bajo una prórroga legal, en una especie de limbo que podría redefinir el futuro de las redes sociales en los Estados Unidos.