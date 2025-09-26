El mandatario norteamericano firmó una orden ejecutiva que obliga a ByteDance a vender TikTok y cede el 80% a inversores de Estados Unidos

Finalmente, la polémica entre TikTok y el gobierno de EE.UU. habría llegado a su fin, con un Donald Trump victorioso en un principio.

Según trascendió, el mandatario que habita en la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva para transferir las operaciones de ByteDance, la matriz de la app, a capitales estadounidenses.

Luego de muchos meses de negociaciones y amenazas, parece que China cedió ante las peticiones de EE.UU., que había amenazado con bloquear la red social en territorio americano.

Trump negoció en primera persona con Xi Jinping, el líder chino, y le presentó un documento con los detalles de la operación, además de la prórroga de 120 días.

El acuerdo de TikTok para seguir operando en EE.UU.

Desde un principio, Trump determinó que la única forma de que la app no aplicara el cese de operaciones era cumplir con varios requisitos de seguridad, impuestos por ley aprobada en el Congreso.

Dicha normativa tenía como objetivo garantizar la privacidad y seguridad de más de 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos.

"Hubo cierta resistencia por parte de China, pero nuestro objetivo principal era garantizar el funcionamiento de TikTok y proteger la privacidad de los datos de los estadounidenses", aseguró el vicepresidente JD Vance.

En el marco de la firma del contrato, el VP agregó: "Este acuerdo significa que los estadounidenses podrán seguir usando TikTok con mayor tranquilidad, ya que sus datos estarán protegidos y no serán utilizados como herramienta de propaganda".

Una nueva empresa

Por otro lado, este acuerdo le dio luz verde a la creación de una nueva empresa, TikTok US, según trascendió en el comunicado.

De esta forma, la compañía tendrá el 80% de las operaciones en EE.UU., mientras que ByteDance solo conservará el 20%, en cumplimiento de la legislación.

El vicepresidente de Estados Unidos confirmó que esta nueva empresa estará valuada en u$s14.000 millones.

Además, el documento presentado por el gobierno contempló la participación de un consorcio de inversores estadounidenses, que asumirá la mayor parte de las operaciones de TikTok en el país.

Este grupo inversor norteamericano también se hará cargo de una copia con licencia del algoritmo de TikTok, mientras que la empresa será controlada por una junta directiva de siete miembros, de los cuales seis serán estadounidenses y especialistas en ciberseguridad y seguridad nacional.

Por último, todavía no está confirmado, pero se espera que este grupo inversor esté liderado por Larry Ellison, el CEO de Oracle y amigo de Trump.