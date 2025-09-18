Esta función es práctica para quienes desean ver imágenes, series o películas en pantalla grande. Solo es necesario compartir la red de wifi

Transmitir la pantalla del iPhone directamente a un Smart TV, sin necesidad de cables ni aplicaciones externas, es más sencillo de lo que parece.

Los dispositivos de Apple incluyen una función integrada que permite compartir la pantalla de manera inalámbrica, ideal para mostrar fotos, videos o documentos.

Para utilizarla, el iPhone solo debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que el televisor compatible con AirPlay, algo que permite duplicar la pantalla en cuestión de segundos.

¿Cómo transmitir la pantalla del iPhone al televisor?

El secreto de esta tecnología está en AirPlay, una tecnología nativa de iOS que permite enlazar el iPhone con otros dispositivos, como televisores inteligentes, Apple TV o incluso una Mac.

Esta función es práctica para quienes desean ver películas o series en una pantalla más grande, compartir presentaciones en el trabajo o disfrutar de contenido multimedia sin depender de accesorios adicionales.

Solo se necesita que ambos equipos estén conectados a la misma red WiFi y que el televisor sea compatible.

Para utilizar esta función, de manera rápida y sin problemas, hay que tener en cuenta los siguientes consejos:

El televisor tiene que ser compatible con AirPlay (la mayoría de los Samsung, LG y Sony actuales lo incluyen)

Si no lo es, se puede usar un Apple TV conectado por HDMI

El iPhone debe tener iOS 13 o posterior (en iPad, iPadOS 13 o más nuevo)

Ambos equipos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi

Para comenzar, el usuario debe abrir el centro de control y tocar la opción de "Duplicar pantalla".

Una vez activada la función, el usuario debe elegir en su iPhone el televisor o el Apple TV que aparezca en la lista y, si es necesario, ingresar el código que se muestra en la pantalla.

En caso de que el televisor no figure, conviene comprobar que esté encendido y actualizado, que AirPlay se encuentre habilitado (algunos modelos lo traen desactivado por defecto) y que ambos dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi.

Si el problema persiste, una buena opción es reiniciar los equipos. Por último, si el televisor no es compatible con AirPlay, la alternativa más simple es conectar un Apple TV mediante HDMI.

De esta manera, con AirPlay es posible ver la pantalla del iPhone en el televisor de forma rápida y práctica, ideal para disfrutar de fotos, videos o presentaciones sin cables ni complicaciones.