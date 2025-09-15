La nueva versión del sistema operativo agregará el concepto de diseño Liquid Glass en la interfaz con elementos translúcidos y bordes suavizados

Apple lanzó este lunes 15 de septiembre su nuevo sistema operativo para iPhone, iOS 26, que llega con un cambio de diseño significativo y nuevas funciones de seguridad e inteligencia artificial.

El lanzamiento coincide con la presentación de los modelos iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Air, que vendrán con esta actualización instalada desde el primer día.

El sistema operativo iOS 26 trae una renovación estética profunda bajo el concepto Liquid Glass, que incorpora elementos translúcidos, bordes suavizados y transparencias en toda la interfaz de usuario.

El nuevo diseño busca diferenciarse de versiones anteriores y ofrecer una experiencia visual más pulida y moderna, con efectos que simulan cristal sobre superficies y colores.

El Centro de Control se adapta a este nuevo lenguaje ya que permite interacciones más dinámicas y mejor integración con el contenido de la pantalla.

Además, las aplicaciones nativas como Safari, Fotos, Teléfono y Cámara fueron renovadas. Por ejemplo la última reorganiza los modos de captura mediante deslizamiento para facilitar el uso.

Que dispositivos podrán instalar el iOS 26

El sistema iOS 26 también incluye mejoras en accesibilidad, mayor protección frente a amenazas, optimización del rendimiento, la nueva app Juegos, herramientas mejoradas para FaceTime e iMessage y nuevas opciones de conectividad dentro del ecosistema Apple.

El nuevo sistema operativo estará disponible para dispositivos con A13 Bionic o superior. Entre los modelos compatibles se incluyen:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2ª y 3ª generación)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air

Los usuarios de modelos lanzados desde 2019 en adelante podrán actualizar, aunque algunas funciones avanzadas basadas en inteligencia artificial, como el paquete Apple Intelligence, estarán disponibles solo en dispositivos con chip A17 o superior.

Quedarán fuera todos los modelos con chip A12 debido a sus limitaciones de memoria, rendimiento gráfico y procesamiento.

Apple recomendó seguir los siguientes pasos para una actualización más segura:

Verificar que haya al menos 10 GB de espacio libre en el dispositivo Realizar una copia de seguridad en iCloud o local Cargar el dispositivo por encima del 50% de batería Ir a Ajustes- General- Actualización de software y seleccionar Actualizar ahora.

La instalación se realiza de manera automática y, al finalizar, el iPhone se reiniciará con la nueva versión lista para usar.