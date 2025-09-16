El modelo combina la estética clásica de Ray-Ban con una pantalla integrada capaz de mostrar notificaciones, mapas, traducciones e interactuar con Meta AI

Meta, el gigante de redes sociales y productos innovadores, presentó sus nuevas gafas inteligentes Ray-Ban Display, una evolución significativa en su línea de dispositivos vestibles.

El anuncio, que se filtró horas antes del evento anual Meta Connect, reveló un modelo que combina la estética clásica de Ray-Ban con una pantalla integrada en el lente derecho, capaz de mostrar notificaciones, mapas, traducciones en tiempo real e interacciones con Meta AI, el asistente de inteligencia artificial avanzado de la compañía.

Ray-Ban Display: Meta presenta nuevas gafas inteligentes con pantalla integrada y control vía gestos

El dispositivo representa un salto respecto a versiones anteriores, que se limitaban a funciones básicas como captura de fotos o reproducción de audio.

Las Ray-Ban Display incorporan un sistema de visualización discreto, pensado para no interferir con la visión natural del usuario, y ofrecen una experiencia de realidad aumentada simplificada.

La pantalla monocular permite consultar información contextual sin necesidad de sacar el teléfono y convierte al dispositivo como una herramienta útil para navegación urbana, comunicación rápida y asistencia inteligente.

Una de las innovaciones más destacadas es el sistema de control gestual mediante una pulsera equipada con tecnología de electromiografía de superficie (sEMG).

Las nuevas Ray-Ban Display de Meta integran funcionalidades avanzadas

Este brazalete, desarrollado por CTRL-Labs, empresa adquirida por Meta en 2019, interpreta los impulsos eléctricos generados por los músculos de la muñeca, y permite activar funciones con simples movimientos de los dedos.

La apuesta por este tipo de interacción busca eliminar la dependencia de botones físicos y ofrecer una experiencia más natural e intuitiva.

El diseño de las gafas mantiene la línea estética de Ray-Ban, aunque con ligeros ajustes para alojar la tecnología.

El modelo pesa aproximadamente 70 gramos, unos 20 más que las versiones anteriores, debido a la inclusión de la pantalla y los sensores.

A pesar de este incremento, Meta confirmó que el dispositivo mantiene la comodidad para uso diario y apunta a un público general. El precio estimado ronda los u$s800, valor que lo posiciona como un producto premium dentro del ecosistema de gadgets inteligentes.

La presentación oficial está prevista para el 17 de septiembre durante el Meta Connect 2025, donde Mark Zuckerberg detallará las capacidades del dispositivo y su integración con el resto del ecosistema Meta.