Recomendados del fin de semana: series, películas y videojuegos, nuevos y clásicos

¿Todavía no planeaste tu finde? acá te dejamos una amplia variedad de opciones tanto nuevas como no tanto para que lo disfrutes más

Se acerca el sábado y domingo tras una semana atípica por el corte de actividades que para muchos representó el censo. Eso no impide que, como ya es costumbre, te podamos acercar algunas recomendaciones de iProUP para que descanses la mente durante el finde, tanto con opciones nuevas como algunas clásicas.

Series recomendadas

A veces es bueno subirse a ciertas series antes de que se hagan famosas, y esta puede ser una buena oportunidad para empezar con "The time traveler’s wife", titulada en español " La Mujer Del Viajero En El Tiempo", una serie basada en el best seller del mismo título escrito por Audrey Niffeneger. La serie cuenta la historia de Henry y Clare, un matrimonio que podría considerarse normal pero que tiene que pelear con un pequeño problema: los viajes en el tiempo.

Henry tiene una extraña disfunción genética que le hace poder viajar en el tiempo de forma azarosa, mientras que su esposa Clare es una artista. Aunque aspiran a llevar una vida normal, los viajes al pasado y al futuro de Henry son un desafío constante en su relación, los cuales producen situaciones comprometedoras y otras divertidas. En Netflix podés ver la versión en formato película titulada igual que la serie o buscarla con el nombre "Te amaré por siempre" en español, protagonizada por Rachel McAdams y Eric Bana

¿Dónde verla?: HBO Max

¿Cuántos capítulos tiene?: por ahora 1 pero se sabe que la primera temporada consta de 6 episodios

¿Cuánto duran los capítulos? 50 minutos

Hay ciertas series que ya tienen estado de clásicos indiscutidos, sin embargo todavía hay mucha gente que no las vio y por eso nunca está de más recomendar "The Sopranos". Una de las series más brutales sobre el mundo del crimen organizado, en la que conoceremos a Tony Soprano, un mafioso de ascendencia italiana que vive en New York y es el jefe de una familia de criminales, interpretado magistralmente por James Gandolfini.

Tras sufrir un desmayo por un ataque de pánico, Tony comienza a consultar con una psicóloga mientras intenta seguir llevando una vida normal con su familia y sus negocios turbios. Una de esas series sin relleno, con episodios dignos del aplauso. Imprescindible si sos un "seriéfilo".

Si ya la viste podés sumar la película "The many saints of Newark" que se estrenó el año pasado en HBO y cuenta algunos detalles de la infancia de Tony, interpretado por Michael Gandolfini, hijo de James Gandolfini.

¿Dónde verla?: HBO Max

¿Cuántos capítulos tiene?: 86 episodios repartidos entre siete temporadas

¿Cuánto duran los capítulos? de 48 minutos a 1 hora

Películas recomendadas

Tras haber recibido el Oscar a la mejor dirección en la entrega de este año, está disponible para ver "The power of the dog", titulada en español como "El poder del perro", protagonizada por Benedict Cumberbatch, cuenta la historia de los Burbank, dos hermanos con mucho dinero que viven en Montana, Estados Unidos, en el año 1925. Phil (Cumberbatch) es impetuoso y cruel, mientras que George (Jesse Plemons) es una persona de carácter amable y conducta ejemplar.

Ambos poseen un rancho gigantesco en el que crían ganado, pero el problema surge cuando George se casa con Rose (Kirsten Dunst), una viuda del pueblo cercano y Phil comienza a despreciar y maltratar a su nueva cuñada, la cual se instala en el rancho junto a su hijo Peter. De esas para ver con la habitación oscura y en silencio, a la vez que nos maravillamos por la espectacular actuación de Cumberbatch.

¿Dónde verla?: Netflix

Género: drama, western

¿Cuánto dura? 2 horas 8 minutos

Si querés reirte un rato y te gusta el glam rock ochentoso (¡y si no también!), tenés que ver "The Dirt", la biopic de Mötley Crüe, una de las bandas que mejor representó el lema de "sexo, drogas y rock and roll" que estuvo tan de moda durante la explosión del metal y el hard rock de los 80. En la película se muestra como este caótico grupo pasó de tocar en fiestas de amigos a dominar la escena del rock en Estados Unidos, teniendo en el medio conflictos con la ley, las drogas y escándalos mediáticos de todo tipo. Para reír sin parar y recordar una época que marcó la vida de muchos fans de la música.

¿Dónde verla?: Netflix

Género: biopic, comedia, drama

¿Cuánto dura? 1 hora 48 minutos

Videojuegos recomendados

Respecto a recientes lanzamientos en videojuegos, "Evil Dead: The Game" es una buena opción si te gustan los multiplayers asimétricos, al estilo "Left 4 Dead 2". En este divertido juego dos bandos se enfrentan en combates sangrientos, uno interpretando a los personajes del clásico de culto que da título al juego y el otro bando toma controla a un grupo de bestias demoníacas también sacadas de la película de Sam Raimi. Risas, caos y descontrol de armas te esperan en un juego que, por el momento, ofrece poco contenido pero es esperable que vayan agregando más niveles en los próximos meses.

¿Dónde lo juego? PlayStation 4/5, Xbox One, Switch, Windows

Ya que estamos hablando de juegos multiplayer, es bueno recomendar "Castle Crashers" ya que si no lo jugaste en su momento, sigue siendo un divertido beat’em up que permite hasta 4 jugadores. En este título seremos un grupo de caballeros que deben enfrentarse a pura espada y poderes mágicos a miles de enemigos a lo largo de unos extensos niveles, diseñados con una estética de dibujo animado que lo hace atractivo tanto para grandes como para chicos. Además podemos mejorar nuestros poderes y desbloquear nuevos héroes con otras habilidades a medida que avanzamos por lo que la rejugabilidad está asegurada.

¿Dónde lo juego? Switch, PlayStation 3/4, Xbox One, Xbox 360, Windows, macOS, Mac OS Classic

Juegos gratis

Esta semana Epic Games "se la juega" y regala "Borderlands 3", un juego de hace menos de 3 años. En este delirante "looter shooter" nos espera más de la acción frenética a la que la saga nos acostumbró, más miles de armas delirantes, más vehículos, bestias y el humor ácido y violento típico de este mundo. Si sos de los que disfrutan disparar y comparar armas, este juego es el paraíso, sumale unos espectaculares gráficos estilo cell-shading y multiplayer online y es la panacea.

Para descargarlo tenés que tener una cuenta de Epic Games, si no la tenés crearla es gratis. El juego están disponible desde el 19 de mayo hasta el jueves 26 de mayo en https://store.epicgames.com/es-ES/free-games.