Metaversos con impuestos: Second Life gravará las compras que realicen sus usuarios

Second Life es un universo online de diversos juegos sociales que se lanzó en 2003, en tiempos donde no existía el término "metaverso", pero que ya era aplicado por el videojuego de interacción en linea.

Con la reciente llegada del metaverso al mundo virtual, Second Life quedó un poco relegado del ecosistema digital.

Sin embargo, la plataforma continúa actualizando su servicio para estar acorde a los desafíos que se imponen.

Ahora, la plataforma confirmó que a partir de abril de 2022 cobrará un impuesto a la compraventa de cualquier producto o servicio en su universo.

Los impuestos arriban a Second Life

De acuerdo a lo anunciado por Linden Lab, empresa desarrolladora del juego, el gravamén sería cobrado, en un principio, a sus usuarios estadounidenses por las transacciones que realicen dentro del sistema.

"Desde la creación de Second Life, hace dos décadas, hemos visto a muchos gobiernos locales, estatales y federales imponer nuevas formas de recaudar ingresos fiscales de los negocios basados en internet", detalló la firma en una nota de prensa.

Según complementó la compañía con sede en San Francisco, "de momento, solo cobraremos impuestos sobre la facturación recurrente, como suscripciones prémium y tarifas de terreno.

"El monto del impuesto cobrado se comunicará claramente en el recibo o factura", añadió.

Los impuestos llegan a Second Life para la compraventa de bienes, servicios y transacciones

Además, la compañía seguirá absorbiendo impuestos por compras únicas de L$ (divisa oficial del mundo virtual), suscripciones prémium y cambios de nombre, aunque avisó que "en algún momento del futuro" deberá traspasar el costo a sus usuarios.

Mientras que los montos dependerán del lugar de residencia del usuario. Como en EE.UU. hay 13.000 jurisdicciones tributarias, el costo de habitar en Second Life podría aumentar considerablemente allí.

"Es una noticia que no nos gusta compartir, pero por la salud del negocio y de Second Life no podemos seguir absorbiendo tales cargas fiscales", sumó la empresa creada en 1999 por el emprendedor Philip Rosedale.

Philip Rosedale, fundador de Second Life y creador de su empresa matriz, Linden Lab

¿Otros metaversos siguen la decisión de Second Life?

La iniciativa podría tener un impacto significativo en la base de usuarios de Second Life, ya que según datos sobre visitas del portal SimilarWeb, los estadounidenses representan casi la mitad de los usuarios de la plataforma.

Entre los comentarios en el foro del juego, una usuaria comentó que la medida sumaría aproximadamente unos u$s20 adicionales a los u$s202 que abona mensualmente por sus parcelas y regiones.

Así, los usuarios deberán pagar impuestos tanto en sus propiedades fisícas, como en las virtuales y no se descarta que en las próximas semanas otros metaversos puedan seguir la decisión de Second Life, con el fin de mantener los costos operativos.

Otros metaversos podrían seguir los pasos de Second Life en el cobro de impuestos

"Las implicaciones para el resto de los metaversos podrían ser inmensas", planteó Noor Al-Sibai en una columna publicada por Futurism.

"Aunque Second Life es el primer metaverso que introduce impuestos a sus usuarios, es casi seguro que no será el último", advirtió al citar otros entornos digitales, como Roblox y Horizon Worlds.