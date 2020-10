Llegan peliculones, clásicos y grandes series: estos son los estrenos de Netflix para octubre

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares y en octubre traerá estrenos de películas en línea para ver desde casa

Los estrenos de películas en línea que se agregan diariamente a las plataformas on demand son muchas. Netflix tiene previsto una gran cantidad de estrenos para octubre, que incluyen películas en línea, documentales, series e incluso un especial de Halloween que tiene más de diez películas en línea del género de terror.

Series que llegan a Netflix en octubre

El mes de octubre llega con una gran cantidad de estrenos de películas en línea, series y documentales en la plataforma Netflix. Los estrenos de series componen una larga lista de títulos, que los fanáticos de las series van a poder chequear y buscar aquellas que sean de su gusto e interés.

Emily en París es una de las series que se estrena en Netflix en octubre

La esposa que conozco: Temporada 1

El 1º de octubre estará esta serie disponible en la plataforma de streaming.

De origen oriental, la serie que compone la lista de títulos y películas en línea que se estrenan en Netflix, cuenta la historia de un hombre que tiene la oportunidad de volver el tiempo atrás, pero cuando despierta ve que todo ha cambiado.

Buenos días, Verônica

El 1º de octubre es la fecha de estreno en Netflix de este título.

Protagonizada por Tainá Müller, Eduardo Moscovis y Camila Morgado, la serie brasilera seguirá la historia de Verônica Torres, una secretaria de policía que trabaja en una comisaría de homicidios en São Paulo. Casada y con dos hijos, su rutina acaba se ve interrumpida cuando presencia el impactante suicidio de una joven en la misma semana en que recibe una llamada anónima de una desesperada pidiendo ayuda.

How to Get Away With Murder: Temporada 6

La serie comenzó hace muchos años ya, por eso tiene 6 temporadas, y ha tenido un gran éxito.

En esta ocasión, el 1º de octubre llega a Netflix la sexta temporada de la serie protagonizada por Viola Davis. Esta es la última temporada de la serie estadounidense, que tendrá 15 episodios, al igual que todas las anteriores

Emily en París

El estreno de esta serie será el 2 de octubre.

Emily in Paris cuenta la historia de Emily, una estadounidense de veintitantos años del Medio Oeste, que se muda a París para una oportunidad de trabajo inesperada, encargada de llevar el punto de vista estadounidense a una venerable empresa de marketing francesa. Las culturas chocan mientras se adapta a los desafíos de la vida en una ciudad extranjera, mientras hace malabarismos con su carrera, nuevas amistades y su vida amorosa.

La maldición de Bly Manor

Llega a Netflix el 9 de octubre. Creada por Mike Flanagan, la primera temporada de La maldición de Hill House se convirtió el año pasado en uno de los hits de la plataforma, por lo que su segunda temporada no podía hacerse esperar.

La universidad para sordos

El 9 de octubre llega a Netflix esta serie que apunta a ampliar la inclusión e ir hacia un mundo con menos discriminación.

Riverdale: Temporada 4 (9 octubre)

Alguien tiene que morir

Alguien tiene que morir es una de las series que se estrenará en Netflix en el mes de octubre, entre una larga lista de películas en línea que se incorporarán a la plataforma. El estreno está prevista para el 16 de octubre.

The Alienist: El ángel de la oscuridad

The Alienist es una serie de televisión estadounidense de drama y misterio de época, basada en la novela homónima de Caleb Carr. La serie de diez episodios se estrenó en TNT el 22 de enero de 2018.

En agosto de 2018 comenzó a grabarse la segunda temporada, que se estrenó el 19 de julio de 2020, pero ahora llega a Netflix a mediados se octubre. Esta temporada está basada en la novela El ángel de la oscuridad.​

Grand Army

Este título tendrá su estreno el 16 de octubre. Se trata de cinco alumnos de una escuela pública de Brooklyn que lidian con el caos del mundo que los rodea. Esa es la descripción de esta serie, que llega con su primera temporada y ya se puede configurar el aviso de estreno en Netflix.

Star Trek: Discovery: Temporada 3

El 16 de octubre llega a Netflix una de las series más esperadas. Star Trek: Discovery ya tendrá su segunda temporada disponible para los fanáticos que quieran maratonear.

La Revolución

Otra serie que se estrenará en la plataforma de contenido on demand el día 16 del mes de octubre.

Revolution tiene lugar en un futuro en el cual, quince años atrás, un fenómeno desconocido dejó inservible todo aparato eléctrico avanzado, desde computadoras a motores de autos o baterías. La gente debe adaptarse a un mundo sin tecnología, y debe hacerlo bajo el control de caudillos militares y milicias formadas ante la caída de los gobiernos centrales.

La serie se centrará en la familia Matheson, que parece poseer un elemento clave no solo para descifrar lo ocurrido hace quince años, sino también para poder revertir sus efectos. Sin embargo, deben escapar de la persecución de señores de la guerra y milicianos que quieren hacerse con ese elemento.

Flash: Temporada 6

El 20 de octubre llega a Netflix la sexta temporada de esta serie del superhéroe Flash.

No necesitan presentación con David Letterman: Temporada 3

EL 21 de octubre se estrena en Netflix una de las temporadas de esta serie, que compone el largo listado de títulos y de películas en línea que llegan a la plataforma en octubre.

Tú, yo y ella: Temporada 5

La quinta temporada de esta serie llegará a Netflix el 22 de octubre. Se trata de una serie de televisión estadounidense-canadiense que se desarrolla en torno a una pareja de casados que entra en un trío romántico, es decir, en una relación de poliamor. La serie está ambientada en Portland, Oregón y fue creada por John Scott Shepherd.

Gambito de reina

Esta es otra de las series que se estrenará en la plataforma de streaming; la fecha prevista es el 23 de octubre.

Gambito de Reina es un 'thriller' psicológico que se centra en la figura de Beth Harmon, una joven que queda huérfana a los 8 años. Un día se despertará su interés por el ajedrez y poco a poco se convertirá en toda una mujer prodigio en este ámbito.

En el tráiler se puede apreciar cómo en un deporte eminentemente masculino en la época, la protagonista se hace paso y se consagra como toda una eminencia dentro del mundo del ajedrez. Sin embargo, su aparente éxito va acompañado de una peligrosa adicción a los tranquilizantes que le provocarán alucinaciones.

Arrow: Temporada 8

La fecha de estreno de una de las última temporadas de esta serie de acción es el 27 de octubre.

Somebody Feed Phil: Temporada 4

En la serie se ve a un hombre que viaja por el mundo y prueba la comida de cada lugar. Para los amantes del mundo gastronómico llega la cuarta temporada a Netflix y el 30 de octubre se suma a las ters anteriores que ya se pueden ver en la plataforma de streaming.

Distanciamiento social

"Social Distance" es el nombre en inglés de esta serie que llega a Netflix el 15 de octubre. Título pandémico si los hay, apunta a centrarse en esta "nueva, extraña y desconcertante realidad que todos estamos experimentando". A cargo de Jenji Kohan, creadora de Organge is the new black y de Hilary Weisman Graham, su compinche durante sus años en Litchfield.

Las películas en línea que se suman a Netflix

No todo son series. Netflix también tiene un largo listado de películas en línea que se podrán disfrutar a partir del mes de octubre.

Blade Runner 2049

El 1º de octubre llega una película en línea que es para los fanáticos de la acción.

Treinta años después de los eventos del primer film, un nuevo blade runner, K (Ryan Gosling) descubre un secreto profundamente oculto que podría acabar con el caos que impera en la sociedad. El descubrimiento de K le lleva a iniciar la búsqueda de Rick Deckard (Harrison Ford), un blade runner al que se le perdió la pista hace 30 años.

El agente de C.I.P.O.L.

Esta película en línea llega a Netflix el día 1º de octubre de este año.

Batman: El caballero de la noche

Una de las sagas más vistas de Batman es la de Christopher Nolan. El caballero de la noche es la segunda película en línea de la saga, donde Batman debe enfrentarse con el ya consagrado como villano Guasón.

Pacto criminal

El 1º de octubre llega a Netflix esta película en línea.

Se trata de una película en línea dirigida por Scott Cooper, basada en la novela de 2001, Black Mass: The True Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob escrita por Dick Lehr y Gerard O'Neill. La película es protagonizada por Johnny Depp, Kevin Bacon, Benedict Cumberbatch, Joel Edgerton, Peter Sarsgaard, y Dakota Johnson.

El rescate

El primer día de octubre llega a Netflix esta película en línea.

Mientras que Tom Mullen (Mel Gibson), el propietario de una aerolínea, se encuentra en una feria de ciencias en Central Park en la cual su esposa Kate (Rene Russo) está trabajando como juez, su hijo Sean (Brawley Nolte) es secuestrado, confinado y esposado de manos y pies a una cama en un apartamento por Maris Conner (Lili Taylor), Cubby Barnes (Donnie Wahlberg), su hermano Clark (Liev Schreiber) y Miles Roberts (Evan Handler).

Ahí te encargo

Ahí te encargo es una película en línea que se estrena en Netflix el 2 de octubre y cuenta la historia de Alex (Mauricio Ochmann), un trabajador de una agencia de publicidad que sueña con ser padre. Sin embargo, su esposa Ceci (Esmeralda Pimentel), es una ejecutiva que se encuentra en el momento más exitoso de su carrera, por lo que ser madre no esta en sus planes a corto plazo.

El Halloween de Hubie

La fecha de estreno de esta película en línea es el 7 de octubre.

Pese a su devoción por el pueblo de Salem, Hubie Dubois (Sandler) reconoce que la noche de Halloween no es precisamente la más atractiva para los jóvenes desde hace unos años. En esta ocasión, no obstante, algo distinto está a punto de suceder, y sólo él podrá salvar esta mágica noche.

Rapera a los 40

9 de octubre es el día que esta película en línea tiene previsto para su estreno.

Netflix sigue acumulando propuestas cinematográficas durante la pandemia y esta vez propone ver una comedia escrita, dirigida, producida y protagonizada por Radha Blank, en su debut tras las cámaras, ganadora del último Festival de Cine de Sundance, como directora.

Dunkerque

Dunkerque es otra de las películas en línea que se estrenará en Netflix en el mes de octubre. El día preciso es el 12, que en Argentina es feriado, por lo que se constituye como ideal para quedarse en el sillón mirando esta película en línea.

Dunkerque (en inglés, Dunkirk) es una película británico-estadounidense de 2017 de género bélico.​ Fue escrita, coproducida y dirigida por Christopher Nolan y cuenta la historia de la Operación Dinamo, una acción militar llevada a cabo por Reino Unido con el fin de evacuar cerca de 400.000 soldados de Francia, que había sido invadida por la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

Rocky I, II, III, IV y V

La saga de Rocky ahora serán películas en línea que se podrán encontrar en Netflix. A partir del 23 de octubre los fanáticos de este personaje nacido y criado en la ciudad de Philadelphia podrán disfrutar de su historia todas las veces que quieran.

Creed: Corazón de campeón y Creed II: Defendiendo el legado

Creed es una película en línea estadounidense del género deportivo-dramático protagonizada por Michael B. Jordan y Sylvester Stallone.

Es la séptima película en línea en la que aparece el personaje de Rocky Balboa y se trata un spin-off de la saga. Cabe mencionar que es la única película en línea de la serie que no ha sido escrita por Sylvester Stallone.

Bastardos sin gloria

Una de las películas más renombradas de Quentin Tarantino es Bastardos sin gloria. Con Brad Pitt como uno de los protagonistas, esta película en línea llegará a Netflix el 23 de octubre. Para los fanáticos y para los que no la han visto, esta es una oportunidad ideal para disfrutar de esta película en línea.

Amor de calendario

Esta película en línea se estrenará en Netflix el 28 de octubre y cuenta una historia de amor entre dos personas que, en un principio, no deberían enamorarse.