Arranca la preventa de la PlayStation 5 en la Argentina y este banco la ofrece en 12 cuotas sin interés

Los fanáticos de la marca líder en videojuegos podrán acceder a la preventa de la consola PlayStation 5 y de varios títulos que acompañan al lanzamiento.

A pocos meses de su lanzamiento oficial a nivel mundial, PlayStation Argentina confirmó que desde el 29 de septiembre a las 13:00 hs se encontrará disponible la preventa de la consola PlayStation 5, PlayStation 5 edición digital y el control DualSense.

Los fanáticos de la marca líder en videojuegos podrán acceder a la preventa de la consola PlayStation 5 a un precio sugerido de $99.999, PlayStation 5 digital edition a un precio sugerido de $75.999 y el control DualSense a un precio sugerido de $9.299. Los productos se pueden adquirir con tarjetas de cualquier emisora, pero quienes cuenten con tarjetas de crédito del BBVA, tendrán el beneficio de 12 cuotas sin interés. La consola estará disponible en Argentina a partir del 04 de diciembre.

Las consolas y el control DualSense se podrán adquirir en preventa en Sony, Compumundo, Jumbo, Garbarino, Musimundo, Cetrogar y Fravega. Para mayor información visite el link oficial.

Los títulos

Pero además, hoy también PlayStation habilitó la pre-venta digital de los títulos que acompañan este lanzamiento en su tienda oficial digital.

Algunos juegos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ya se encuentra disponible en su versión "Standard Edition" para sistemas PS4 y PS5. Al realizar la pre-orden, los usuarios contarán con beneficios como skins de trajes de Spiderman (T.R.A.C.K Suit, Second Spidey Suit), entre otros. Además, se podrá adquirir Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, exclusivo de PS5, que contiene este título y Marvel’s Spider-Man remastered.

Sackboy: A Big Adventure, de igual manera tendrá su "Standard Edition" para PS4 y PS5. Mientras que Sackboy: A Big Adventure Special Edition será exclusivo de PS4.

Demon’s Souls en su versión "Standard Edition" está únicamente disponible en PS5. Al igual que Destruction AllStars.

¿Y los juegos viejos?

Semanas atrás, se conoció que Jim Ryan, presidente ejecutivo de PlayStation, habló con The Washington Post y dijo que el 99 por ciento de los juegos disponibles para la PS4 son retrocompatibles con la PS5. Ryan dijo que estos juegos se pueden jugar en la PlayStation 5, pero no aseguró que se podrá hacer.

Sony no ha dado muchos detalles sobre la compatibilidad de juegos de PS4 y que se puedan jugar en PS5, una acción mejor conocida como retrocompatibilidad o backward compatible. El comentario de Ryan llega después que Sony anunció oficialmente los precios y la fecha de disponibilidad de la nueva consola.

Microsoft, precursora de la retrocompatibilidad, ya aseguró que muchísimos de sus juegos que han salido para Xbox One e incluso para Xbox 360, estarán disponibles en la Xbox Series S y Xbox Series X, con sus respectivas mejoras para ofrecer una mejor calidad de audio y video.

Sony, como parte de un esfuerzo para apoyar la amada retrocompatibilidad, anunció el miércoles 16 de septiembre PlayStation Plus Collection, un servicio parte de su suscripción PlayStation Plus y que ofrecerá a los dueños de una PS5 acceso a juegos exclusivos de PS4 como Infamous o The Last of Us, que salieron originalmente para la PS4.

Ryan también mencionó que habrá una vasta cantidad de PS5 para su lanzamiento el 12 de noviembre. El ejecutivo aseguró una mayor cantidad de consolas que las vendidas de la PS4 en 2013, las cuales no fueron suficientes para cumplir con la demanda.