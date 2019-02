Otra moneda virtual entra en escena: el gigante bancario JPMorgan Chase lanza una propia, la JPM Coin

JPM Coin tiene como objetivo aumentar la eficiencia de liquidación, inicialmente dentro de tres de sus operaciones, como los pagos transfronterizos

El 14 de febrero, el gigante bancario de Estados Unidos, JPMorgan Chase, anunció su propia moneda virtual. Significativamente, es la primera vez que un importante banco de EE. UU. saca provecho de los activos digitales para uso directo en operaciones comerciales.

Es justo decir que el movimiento viene inesperadamente desde JPMorgan Chase, cuyo CEO, Jamie Dimon, es famoso dentro de la criptocomunidad por sus comentarios anti-Bitcoin (BTC). Estas son las principales tomas de comentarios e informes sobre la nueva moneda virtual, denominada "JPM Coin".

JPM Coin tiene como objetivo aumentar la eficiencia de liquidación, inicialmente dentro de tres de sus operaciones

Usos de la nueva moneda

Hay tres aplicaciones iniciales para JPM Coin, tal como dijo Umar Farooq, jefe de proyectos blockchain del prestamista.

El primero son los pagos transfronterizos para grandes clientes corporativos, que actualmente dependen de transferencias bancarias proporcionadas por redes como SWIFT, lo que significa que pueden demorar hasta varios días hábiles en liquidarse. Según Farooq, los pagos con JPM Coin se realizarán instantáneamente en cualquier momento del día.

Como resultado, SWIFT, que actualmente maneja más de la mitad de todos los pagos transfronterizos de alto valor, también podría ser desafiada a actualizar su sistema de remesas. El servicio de mensajería interbancaria con sede en Bélgica de 46 años ya ha sido confrontada por Ripple (XRP), cuyo CEO, Brad Garlinghouse, había declarado recientemente que "lo que estamos haciendo en el día a día es, de hecho, hacernos cargo de SWIFT".



Ripple ha informado varios avances en el campo de los pagos internacionales, supuestamente ahorrando costos de transacción en un 40-70 por ciento con su plataforma xRapid y agregando varias instituciones bancarias importantes a su red RippleNet.

SWIFT, a su vez, ya ha comenzado a investigar blockchain como una de las opciones para lograr pagos más rápidos. Además, ha mejorado su plataforma de pagos Global Payments Innovation (GPI). Recientemente, la red bancaria lanzó una prueba de concepto de una puerta de enlace que permitiría a la firma de software blockchain R3 conectarse al GPI.

En segundo lugar, JPM Coin sería utilizada para transacciones de valores. En abril, el banco probó su plataforma Quorum Blockchain, junto con el Banco Nacional de Canadá y otros participantes del sector crediticio. La intención era simplificar los pagos de origen, liquidación y tasas de interés, entre otros procesos financieros.

Específicamente, la prueba "reflejó la oferta de USD 150 millones del banco canadiense en el mismo día de un certificado de depósito Yankee de tasa variable a un año". Por lo tanto, los inversores institucionales pueden usar la JPM Coin para liquidaciones instantáneas, en lugar de esperando que llegue una transferencia bancaria.

JPMorgan Chase creó Quorum en el 2016 como parte de Ethereum Enterprise Alliance (EEA), de la cual es uno de los socios fundadores. Las plataformas se ejecutan en la cadena de bloques de Ethereum y se basan en el cliente de Ethereum Go. Actualmente es utilizado por las compañías farmacéuticas Pfizer y Genentech, así como por Microsoft Azure, entre otras.



En marzo, JPMorgan Chase declaró que estaban considerando convertir a Quorum en una entidad independiente como forma de atraer a más socios que podrían asustarse si son competidores del banco.

Finalmente, la nueva moneda virtual podría ser empleada por grandes corporaciones, como Honeywell International y Facebook, que supuestamente utilizarán el negocio de servicios de tesorería de JPMorgan Chase para reemplazar los fondos que tienen en varias subsidiarias en todo el mundo. Las empresas trajeron al prestamista USD 9 mil millones en ingresos en el 2018. Farooq explicó en un comentario:

"El dinero salta de un lado a otro en todo el mundo en una gran empresa. ¿Hay alguna forma de garantizar que una subsidiaria pueda representar efectivo en el balance sin tener que transferirlo realmente a la unidad? De esa manera, pueden consolidar su dinero y probablemente consigan mejores tarifas por ello".

Los ensayos para el token están programados para comenzar "en unos pocos meses". Sin embargo, solo una pequeña cantidad del total de fondos involucrados en las tres áreas antes mencionadas involucraría a JPM Coin al principio. En total, JPMorgan Chase mueve diariamente más de USD 6 billones en todo el mundo. Es el banco más grande del país. Como dijo Farooq:

"Casi todas las grandes corporaciones son nuestros clientes, y la mayoría de los principales bancos del mundo también lo son. Incluso si esto se limitara a los clientes de JPM a nivel institucional, no debería detenernos".

También agregó que, en el futuro, el token del prestamista podría usarse para pagos en dispositivos conectados a Internet si se migran a blockchain. En general, el representante de JPM parecía entusiasmado con las perspectivas de la tecnología en el banco.

"Así que cualquier cosa que exista actualmente en el mundo, mientras se mueva hacia la cadena de bloques, esta sería el componente de pago para esa transacción. Las aplicaciones son francamente infinitas; cualquier cosa donde tengas un registro distribuido que involucre a corporaciones o instituciones puede usar esto".

El panorama de las "Monedas virtuales bancarias"

De acuerdo con un informe, las monedas JPM están vinculadas a dólares estadounidenses para que su valor se mantenga estable —técnicamente, lo que hace que el nuevo token se convierta en una moneda estable, al menos en su forma inicial—, indicó Cointelegraph.

Los clientes recibirán las monedas luego de depositar dólares en JPMorgan Chase. Después de que los tokens se usen para un pago o compra de valor en la cadena de bloques, el prestamista supuestamente los destruirá y les dará a los clientes una cantidad equivalente de dinero fíat a cambio.

En general, las "monedas virtuales estable" tuvieron un gran año en el 2018, convirtiéndose en una tendencia creciente entre los jugadores más orientados al cumplimiento. Por ejemplo, la 'start-up' Circle, respaldada por Goldman Sachs, lanzó su USD Coin en colaboración con el importante exchange de criptomonedas de EE. UU., Coinbase, y los gemelos Winklevoss presentaron su propia stablecoin llamado el dólar Gemini luego de recibir la luz verde reglamentaria del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York.

De acuerdo con una sección de preguntas frecuentes publicada por JPM, su token inicialmente estará alimentado por la blockchain de quórum mencionada anteriormente (que es 'premissioned', o, en otras palabras, privada), pero también será aplicable a "todos los estándares de redes blockchain" en el futuro.

"La JPM Coin se emitirá en la blockchain de Quorum y posteriormente se extenderá a otras plataformas. JPM Coin estará operativo en todas las redes estándar de blockchain", dice la guía.

Sobre esta base, Jerry Brito, director ejecutivo de Coin Center, un centro de investigación y defensa sin fines de lucro centrado en las criptomonedas y blockchain, dijo que JPM simplemente lanzó un sistema de pagos interno en lugar de una criptomoneda real:

"Hay mucha confusión. [...] veo que la gente se refiere a ella como una criptomoneda. No es una criptomoneda. Una criptomoneda es una que está abierta y sin permiso (no privada). Si deseas descargarla, no necesitas permiso, solo necesitas un poco de software".

Además, JPM Coin eventualmente ampliará su rol más allá de ser una stablecoin, según las preguntas frecuentes:

"Con el tiempo, JPM Coin se extenderá a otras monedas importantes. Las capacidades del producto y la tecnología son agnósticas de la moneda".

Por ahora, el token está diseñado para ser utilizado únicamente por los clientes institucionales de JPM.

El CEO del banco, Jamie Dimon, podría ser anti-Bitcoin, pero también es pro-Blockchain.

JPMorgan Chase se hizo famoso entre los participantes de la criptomoneda en el 2017, cuando su CEO, Jamie Dimon, calificó abiertamente a Bitcoin de "fraude". En el 2018, Dimon retomó su posición diciendo sobre Bitcoin que "realmente no le importaba una m****a...".

Sin embargo, en el Foro Económico Mundial 2019 en Davos, cuando se le preguntó al CEO de JPMorgan Chase si estaba satisfecho cuando la moneda virtual había caído el año pasado, respondió negativamente y siguió con comentarios positivos sobre la tecnología que la respalda.

Específicamente, Dimon notó que él es pro-Blockchain, a pesar de la exageración excesiva alrededor de la tecnología. En su opinión, blockchain es un mejor reemplazo para ciertas bases de datos en línea:

"Blockchain es una tecnología real, es solo una base de datos a la que todos podemos acceder, que está actualizada".

De hecho, el gigante bancario ha estado investigando blockchain desde el 2016, cuando se publicó por primera vez el libro blanco de Quorum.

Changpeng Zhao, el CEO de Binance, saludó a la primera criptomoneda bancaria de EE. UU., refiriéndose a la supuesta frase de Mahatma Ghandi: "primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego luchan contra ti y luego ganas."

Contactado Ripple para un comentario adicional sobre el asunto, su equipo envió el enlace al tuit de su CEO Brad Garlinghouse, quien, a su vez, criticó el concepto de monedas digitales emitidas por el banco (que él llama "monedas bancarias") y JPM Coin específicamente, citando su estructura centralizada:

"Como se predijo, los bancos están cambiando su tono en criptografía. Pero este proyecto de JPM pierde el sentido: presentar una red cerrada hoy es como lanzar AOL después de la salida a bolsa de Netscape. 2 años después, y las monedas bancarias todavía no son la respuesta"

En particular, hace dos años, Garlinghouse escribió un artículo en el que argumentaba que tales proyectos —en los que las remesas bancarias se realizan con tokens digitales únicos— están mal orientados e inevitablemente darían lugar a "un panorama monetario incluso más fragmentado que el que tenemos hoy":

"Si los bancos de diferentes grupos de activos digitales desean liquidar las operaciones entre ellos, tendrán que hacer mercados entre sus activos digitales únicos o comerciar entre sus activos digitales y una moneda fíat común. ¡Que desastre!"

Sin embargo, algunos miembros de la comunidad parecen tener más confianza en JPM Coin, lo que sugiere que el nuevo token es capaz de lograr un uso generalizado y, por lo tanto, podría superar a Ripple en el futuro. El socio de Multicoin Capital, Tushar Jain, escribió:

"Obviamente, los bancos nunca iban a usar XRP para liquidaciones y enriquecer a Ripple Inc (que posee más de la mitad de todo el XRP). ¡Prefieren enriquecerse en su lugar!. Felicitaciones a JPM por ser el primero. Van a limpiar el suelo con Ripple"

El editor de negocios de Bloomberg, Joe Weisenthal, expresó un punto de vista similar:

"Si resulta que el marco de Blockchain/Moneda resulta ser bueno para los bancos que transfieren dinero, entonces la JPM Coin debería eliminar por completo a Ripple."

Si bien es posible que sea demasiado pronto para saber si JPM Coin se transferirá a las cadenas de bloques públicas y ganará un mayor reconocimiento entre los participantes del criptomercado, algunos parecen perplejos por sus capacidades actuales. Así, Nathaniel Popper, autor del libro "Digital Gold, a History of Bitcoin", tuiteó:

"JPM Coin permite mover dólares entre cuentas bancarias de JPMorgan al instante. Eso plantea la pregunta: ¿Por qué no era posible ya mover dólares entre dos cuentas bancarias de JPMorgan al instante?"