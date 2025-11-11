Vladimir Werning sostuvo que el Gobierno Nacional apunta a una mayor descentralización y contrastó esa postura con la iniciativa que se discute en Europa

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central (BCRA), aseguró que el sistema financiero argentino atraviesa un momento de "mucho entusiasmo", dentro de "un proceso de transformación" que, según explicó, es resultado del "trabajo que lleva adelante el equipo económico" del Gobierno de Javier Milei.

En ese contexto, destacó que, desde el Ejecutivo, se busca que esa evolución se mantenga en sintonía con las tendencias que se están dando a nivel global.

Siguiendo esa línea, analizó la iniciativa sobre las CBDC (Moneda Digital de Banco Central) que discute la Unión Europea y la contrastó con el enfoque de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, que apunta a fomentar el uso de las stablecoins a nivel mundial.

Werning cuestionó el propuesto 'modelo europeo' al considerar que refleja "la centralización que ya vimos en Argentina y no funcionó". Además, subrayó que "desde el Banco Central no queremos una sobreregulación ni un control excesivo sobre lo que hacen los usuarios con su dinero".

Es por eso que resaltó el modelo de "descentralización" que impulsa Norteamerica con las monedas estables atadas al dólar y sostuvo que "el presidente Javier Milei busca un sistema libre, donde se pueda operar con verdadera libertad financiera".

"El sistema financiero atraviesa una transformación profunda, no solo en Argentina sino también a nivel mundial. El mundo cambia rápido y ese es un gran desafío", señaló, al tiempo que detalló: "En Europa se impulsa la creación de monedas digitales de bancos centrales, bien centralizado, mientras que en Estados Unidos se avanza hacia un modelo más descentralizado con las stablecoins. Nosotros creemos en un sistema basado en la libertad financiera. La centralización es algo que ya vimos y no dio resultados".

"El modelo de sobreregulación está quedando atrás. Tenemos un presidente que promueve la libertad y la descentralización, y eso es lo que impulsa este proceso innovador que hoy se está llevando adelante en el país", remarcó.

Lo hizo en la apertura de la edición 2025 de la Argentina Fintech Forum, el evento más convocante de la industria financiera argentina, que este martes 11 de noviembre se realizó en el Centro de Convenciones (CEC) de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, uno de los referentes más importantes del equipo económico del Gobierno Nacional aseguró que las reformas impulsadas para "ordenar la macroeconomía" se están reflejando en la "microeconomía" y que, tras dos años de gestión, existe "un gran orgullo por el trabajo realizado".

En esa línea, aseguró que, en las últimas elecciones legislativas de octubre, donde se impuso La Libertad Avanza, "perdió el fatalismo y ganó el optimismo".

"Decían que esto era insostenible, que no iba a funcionar, y quedó claro que los argentinos decidieron apostar e invertir en Argentina. Por eso, ese domingo votaron por la continuidad de las reformas y por un presidente que tiene más coraje que nadie para avanzar con estos cambios estructurales a largo plazo. Apostar al largo plazo, como lo hacen las empresas que integran la Cámara Fintech", destacó.

En sintonía, subrayó que "el sistema financiero cumple hoy un rol clave para incentivar la inversión y el ahorro", dos pilares fundamentales, en su visión, junto con el crédito, para el desarrollo económico del país.

"Nuestra gestión, ¿cómo será recordada? Quiero citar al presidente Milei: Argentina debe ser el país más grande del mundo en derechos civiles y también en derechos económicos. Si el Banco Central puede contribuir a eso, nos sentiremos muy satisfechos", concluyó.

Vladimir Werning compartió escenario con Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech (CAF), quien antes de dialogar con el vicepresidente del Banco Central resaltó que el objetivo del trabajo que llevan adelante desde la entidad es que "la industria fintech sea el motor hacia una Argentina más próspera".

"Hoy vemos empresas que combinan cuentas bancarias tradicionales con CVU, otras que desarrollan nuevos productos financieros o integran distintos rieles de pago. Estamos atravesando un proceso en el que la competencia está reconfigurando la industria financiera, y a eso lo llamamos convergencia", expresó.

"La regulación nace del diálogo: nos permite competir y, al mismo tiempo, colaborar. Nos reunimos para pensar el presente y trabajar por el futuro", cerró.