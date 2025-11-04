Organizado por la Cámara Argentina Fintech, reunirá a más de 5000 líderes para debatir el futuro del ecosistema nacional. Lo que hay que saber en la previa

Llega la edición 2025 del Argentina Fintech Forum, el evento más convocante de la industria financiera argentina. Organizado por la Cámara Argentina Fintech y bajo el lema Convergencia, el encuentro celebrará su novena edición este martes 11 de noviembre en el Centro de Convenciones (CEC) de la Ciudad de Buenos Aires.

Más de 5000 asistentes, 100 speakers confirmados y los principales referentes del sector se reunirán para debatir sobre el presente y el futuro del universo fintech argentino.

El evento tendrá lugar en un 2025 atravesado por profundas transformaciones; un año que podría marcar un antes y un después no solo para la industria fintech, sino también para el sistema financiero local en su conjunto.

Un escenario en el que grandes players locales (Mercado Pago y Cocos, por mencionar) buscan acceder a licencias bancarias con el objetivo de ampliar sus operaciones y ganar aún más terreno, y otros internacionales (como Revolut) ya trabajan para poder aterrizar en el país.

Un marco en el que la 'brecha' con la banca tradicional se achica cada vez más, impulsada por alianzas e iniciativas de cooperación entre 'ambos mundos', algo especialmente relevante en un mercado cada vez más competitivo.

En sintonía, ocurre en un contexto de integración y ajustes normativos, con figuras que hasta hace no mucho parecían inconexas, pero que hoy muestran una mayor alineación.

En ese marco, la tokenización de Activos del Mundo Real (o Real World Assets, en inglés) ya es una realidad, con un primer proyecto aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) el pasado mes de octubre, mientras que Open Finance se asoma en el horizonte y empieza a perfilarse como la próxima gran revolución para toda la industria.

Este último, específicamente, siendo un cambio con el potencial de transformar no solo la manera en que los usuarios gestionan sus datos y las empresas los aprovechan para desarrollar soluciones más específicas, personalizadas y completas, sino también en cuánto a la generación del crédito, clave para la evolución del país.

Argentina Fintech Forum 2025: speakers, escenarios y entradas

Entre los principales ejes que se abordarán durante la jornada en el CEC se destacan las finanzas abiertas, los pagos digitales, la regulación, el crédito, los activos virtuales, la tokenización, la ciberseguridad, la visión de los inversores y muchos otros temas clave para el ecosistema fintech nacional.

Entre los protagonistas confirmados se encuentran nombres como:

Vladimir Werning , vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Pedro Inchasupe , director del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Roberto Silva , presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV)

, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Rafael Soto , CEO de MODO

, CEO de MODO Pablo Quirno , Country Manager de Ualá

, Country Manager de Ualá Horacio Liendo , VP de Mercado Pago

, VP de Mercado Pago Atilio Velaz , CEO de COELSA

, CEO de COELSA Roman Sarria , CEO de SUGA

, CEO de SUGA Romina Simonelli , CEO de NAVE

, CEO de NAVE Raúl Piccolo , CEO de ePagos

, CEO de ePagos Julián Sanclemente , CEO de Alprestamo

, CEO de Alprestamo Alejandro Formento , director del Banco Provincia

, director del Banco Provincia Gastón Álvarez , Gerente General del Banco Nación

, Gerente General del Banco Nación Fabián Kon , CEO del Grupo Financiero Galicia

, CEO del Grupo Financiero Galicia Daniel Vogel , CEO de Bitso

, CEO de Bitso Gonzalo Pascual Merlo , CEO de BYMA

, CEO de BYMA Gastón Irigoyen , CEO de Pomelo

, CEO de Pomelo Hernán Portillo , Gerente General de Nación Servicios

, Gerente General de Nación Servicios Martín Mazza, Gerente General para Latinoamérica de World

A su vez, el Argentina Fintech Forum 2025 contará con distintos escenarios temáticos:

Main Stage "Convergencia": será el principal, donde se abordarán los grandes ejes de transformación del sistema financiero. Incluirá más de 15 paneles y reunirá a 55 speakers.

será el principal, donde se abordarán los grandes ejes de transformación del sistema financiero. Incluirá más de 15 paneles y reunirá a 55 speakers. Deep Dive Sessions: un espacio de profundización técnica, pensado para conversaciones en detalle sobre tendencias emergentes, regulaciones, datos y casos de aplicación.

un espacio de profundización técnica, pensado para conversaciones en detalle sobre tendencias emergentes, regulaciones, datos y casos de aplicación. Workshops: instancias prácticas con slots de 45 minutos. Estarán reservadas para aquellas empresas que deseen presentar casos de éxito, propuestas innovadoras o contenidos educativos.

Además, durante el evento, la Cámara Argentina Fintech presentará el Mapa Fintech Argentina 2025, que busca ser "el relevamiento más completo de la industria fintech argentina".

"Será la base de datos que pondrá en valor el impacto real de nuestras compañías, y una referencia indispensable para reguladores, inversores y empresas que quieran sentir el pulso de la industria fintech en Argentina", destacó Mariano Francisco Biocca, Director Ejecutivo de la CAF.

"El Mapa Fintech Argentina 2025 es más que un relevamiento, es una herramienta estratégica para visibilizar la potencia y el desarrollo de nuestra industria", afirmó, por su parte, Mario López, presidente de la entidad.

Las entradas para el Argentina Fintech Forum 2025 pueden adquirirse de forma online en el sitio web oficial del evento.