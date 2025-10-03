La criptomoneda principal registró un incremento del 1,74% en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

El precio de Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más relevante, subió 1,74% en las últimas 24 horas, tocando los u$s122.625,87, con un mercado de u$s2,44 billones, de acuerdo con Binance.

El mercado de criptomonedas registra este viernes 3 de octubre una capitalización de u$s4,20 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 36.195 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un 1,49% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,11%, mientras Ethereum capturó un 13,01%. Las demás criptomonedas concentraron el 28,88% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 3 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s122.625,87 (1,74%)

Ethereum: u$s4.532,35 (1,01%)

BNB: u$s1.170,03 (8,17%)

Ripple: u$s3,04 (-0,76%)

Solana: u$s232,85 (0,32%)

Cardano: u$s0,87 (0,13%)

Polkadot: u$s4,33 (0,48%)

Dogecoin: u$s0,26 (-0,14%)

Polygon: u$s0 (2,78%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al viernes 3 de octubre:

Bitcoin: $205,38 millones

Ethereum: $6,93 millones

BNB: $1,79 millones

Ripple: $4.642,24

Solana: $355.405,09

Cardano: $1.332,31

Polkadot: $6.627,34

Dogecoin: $397,66

Polygon: $370,09

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este viernes 3 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.518,10

DAI: $1.527,19

USDC: $1.527,03

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para operar con criptomonedas en Argentina, es fundamental abrir una cuenta en alguna exchange confiable, como Binance, Bitso o Lemon, que están registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite realizar transferencias en pesos para fondear y adquirir activos digitales.

El proceso consiste en elegir la criptomoneda deseada y comprarla. Algunas exchanges también admiten tarjetas de crédito como medio de pago, a través de Mercado Pago u otros servicios.

Además, estas plataformas permiten intercambiar criptomonedas y transferir activos mediante QR o claves públicas.

Otra posibilidad es operar a través del sistema persona a persona (P2P), que facilita transacciones directas entre usuarios.

Los métodos de pago incluyen cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares. Sin embargo, es crucial revisar la reputación del vendedor y su historial.

Por último, los especialistas advierten sobre plataformas no seguras, como Paxful, que cuenta con denuncias por estafas por parte de los usuarios. Esto se debe a la falta de mecanismos de seguridad, exponiendo a los usuarios a robos y fraudes

.