Esta semana se llevará a cabo un evento gratuito que promete revolucionar el sector tecnológico.

Le Wagon, reconocida como la escuela número uno en tecnología a nivel mundial, está organizando el encuentro más esperado por los entusiastas del ámbito digital.

Del 27 al 29 de agosto se celebrará el Le Wagon Data & Web Summit, un evento en línea de tres días, gratuito y con la participación de destacados expertos y especialistas de la región.

El objetivo es promover el desarrollo profesional de quienes se apasionan por la tecnología y la inteligencia artificial.

Algunos de los líderes que participarán en las charlas incluyen a:

Mercado Libre

Microsoft

Global66

GetonBoard

Transbank

Tenpo

Los asistentes podrán participar en:

Conferencias magistrales

Sesiones de networking

Talleres prácticos

Le Wagon Data & Web Summit se llevará a cabo del 27 al 29 de agosto de forma virtual y gratuita

Le Wagon Data & Web Summit: agenda de actividades

A continuación, te dejamos el cronograma de actividades para que puedas disfrutar y aprender de cada una de las exposiciones. El mismo está compuesto por:

27 de agosto a las 19:00 : "La importancia de la Inteligencia Artificial en nuevas tecnologías"

: "La importancia de la Inteligencia Artificial en nuevas tecnologías" 28 de agosto a las 12:00 : "Future of Data: Transformando datos en decisiones"

: "Future of Data: Transformando datos en decisiones" 28 de agosto a las 19:00 : "Workshop Introductorio Data Analytics: Desbloquea el poder de los datos con Python"

: "Workshop Introductorio Data Analytics: Desbloquea el poder de los datos con Python" 29 de agosto a las 12:00 : "Construyendo Experiencias: Interacciones significativas y memorables"

: "Construyendo Experiencias: Interacciones significativas y memorables" 29 de agosto a las 19:00: "Workshop Introductorio UX/UI: Transforma ideas en experiencias"

Cada charla contará con la presencia de un equipo de profesionales y expertos del sector digital.

"La importancia de la Inteligencia Artificial en nuevas tecnologías" será presentada por Sebastián Buffo, VP de Le Wagon Latam, y Wilson Pais, Digital Native Companies Lead en Microsoft Latam.

"Future of Data: Transformando datos en decisiones" estará a cargo de Christian Álvarez, Azure Specialist Data & IA en Microsoft; Vicente Carrasco, Head of Data en Tenpo; y Jonathan González, Head Expert Data Analytics en Mercado Libre.

"Construyendo Experiencias: Interacciones significativas y memorables" será dirigida por Macarena Larraín, Head of Product en GetonBoard; Sebastián Moya, Head of UX en Global66; y Daniela Vegas, Head of UX/UI en la Gerencia de Innovación de Transbank.

Durante el evento, se sortearán seis becas parciales para los cursos intensivos en Ciencia de Datos & IA, Desarrollo Web & IA, y Análisis de Datos & IA de Le Wagon.

La iniciativa tiene como objetivo brindar acceso a una educación de calidad en el ámbito tecnológico. Las inscripciones para el Le Wagon Data & Web Summit ya están abiertas a través de su sitio web.