Vincenzo Lescano y Valentino Formento, dos amigos de 19 y 18 años, fundaron ComparaYa en 2025 con una inversión inicial de u$s4.000.

La startup argentina desarrolló una plataforma que reúne productos de distintos comercios para que los consumidores puedan comparar precios y encontrar las opciones más económicas en tiempo real.

La idea surgió a partir de una inquietud de Lescano: encontrar un buen precio en internet implicaba abrir varias páginas y revisar los productos comercio por comercio.

"Siempre me pareció raro que, si querías encontrar el mejor precio de algo, tuvieras que abrir un montón de pestañas y buscar tienda por tienda", comenta.

En febrero de 2025 comenzaron a desarrollar la iniciativa y, a finales de marzo de ese año, lanzaron la primera versión de la página.

Luego de un año de trabajo, el emprendimiento ya reúne más de 1,2 millones de productos de 251 tiendas. Además, superó las 500.000 visitas durante septiembre de 2026 y generó alrededor de $1.5 millones en comisiones a través del programa de afiliados de Mercado Libre.

Modelo de negocio de ComparaYa

El principal modelo de negocios de ComparaYa es el marketing de afiliados. Cuando un usuario ingresa desde la plataforma a una tienda y concreta una compra que cumple con las condiciones del programa, la startup recibe una comisión.

La difusión en redes sociales fue uno de los principales motores de crecimiento. A esa estrategia comenzaron a sumarle campañas pagas y buscan ampliar sus fuentes de ingresos mediante nuevas afiliaciones y acuerdos comerciales.

Por otro lado, la plataforma también incorpora inteligencia artificial para ayudar a encontrar productos y comparar alternativas en tiempo real.

Entre sus herramientas se encuentra un carrito que permite calcular cuánto costaría una compra en distintos comercios y determinar si conviene adquirir todos los artículos en una misma tienda o distribuirlos entre varias.

Además, cuenta con un historial de precios para consultar la evolución del valor de cada producto y un sistema de alertas que notifica cuando un artículo baja de precio. El servicio es gratuito y no requiere registrarse. También tiene una aplicación disponible en Google Play Store, que ya superó las 10.000 descargas.

De cara al futuro, los fundadores buscan sumar más comercios y categorías, mejorar la información disponible y ampliar su base de usuarios. "Más allá de seguir creciendo en visitas, comercios y productos, lo que buscamos es cambiar un hábito de consumo", plantea Lescano.

Navidad 2026 y las diferencias de precios que pueden ahorrar hasta $1.6 millones

De cara a Navidad, ComparaYa analizó los precios de 1.500 productos en 50 comercios argentinos y encontró diferencias de hasta el 120% por un mismo artículo. El relevamiento muestra cuánto puede cambiar el presupuesto de las familias según dónde realicen sus compras.

Una canasta compuesta por un celular, un Smart TV, una heladera, un parlante portátil y una freidora de aire puede costar desde $2.188.054 hasta $3.786.299, según los precios relevados. La diferencia es de $1.598.245, un ahorro del 42,2% sin cambiar los productos elegidos.

Las heladeras presentan la mayor brecha de precios. El mismo artículo se consigue desde $1.279.899 hasta $2.148.300. En el caso de los televisores, los valores van de $428.155 a $875.999, mientras que los celulares se ofrecen entre $250.000 y $450.000.

El estudio también refleja un mayor interés de los consumidores por los productos tecnológicos y electrónicos. Según los registros de ComparaYa, las búsquedas de estas categorías aumentaron un 35% durante la segunda quincena de noviembre frente a los primeros 15 días del mes.

Próximos a la temporada de fiestas, la plataforma busca posicionarse como una herramienta para encontrar mejores ofertas y cuidar el presupuesto sin resignar los productos elegidos.