La compañía, que cerró una ronda de u$s500.000, incorporó una aplicación en ChatGPT y una conexión MCP para llevar su buscador a Claude y Grok

La integración permite describir propiedades en lenguaje natural, guardarlas y pedir alertas; cambia la búsqueda de inmuebles.

El buscador Roomix, fundado por Ignacio Gorriti, creció a 600K visitas en nov. 2026 y obtuvo u$s500K de inversión.

Roomix integró su buscador inmobiliario con ChatGPT, Claude y Grok, permitiendo buscar propiedades con asistentes de IA.

Roomix, el buscador inmobiliario argentino desarrollado con inteligencia artificial (IA), lanzó una aplicación dentro de ChatGPT y una integración que se conecta con asistentes como Claude y Grok.

La plataforma ayuda a las personas a encontrar propiedades mediante consultas en lenguaje natural. A diferencia de los portales tradicionales, permite buscar departamentos, casas y otros inmuebles describiendo lo que uno necesita, sin tener que completar múltiples filtros.

Con esta nueva incorporación, la compañía busca ampliar las posibilidades de su buscador y permitir que los usuarios encuentren, comparen y guarden propiedades directamente desde una conversación con un asistente de IA.

Durante noviembre de 2026, Roomix registró 600.000 visitas mensuales, frente a las 250.000 sesiones mensuales que contabilizaba en abril de ese año.

Además, en mayo cerró una ronda de inversión preseed de u$s500.000, con la participación de:

Guillermo Rauch, CEO de Vercel

Adam D'Angelo, exdirectivo de OpenAI

Charlie Songhurst, vinculado a Meta

Cocos Capital

Picante.fund

Cómo funciona la nueva integración con ChatGPT, Claude y Grok

El desarrollo incorpora dos vías de acceso. Por un lado, Roomix cuenta con una aplicación propia dentro de la tienda oficial de ChatGPT. Por otro, incorporó un servidor MCP que permite conectar sus servicios con otros asistentes de IA y consultar información actualizada de su plataforma.

"Sin el MCP la IA solo sabe lo que aprendió o lo que encuentra en la web. Con el MCP de Roomix, puede buscar en nuestros avisos en el momento y mostrarte resultados reales, con precio, fotos y mapa", indicó Ignacio Gorriti, fundador de Roomix.

En la práctica, un usuario puede pedirle a ChatGPT que encuentre un departamento de dos ambientes en Palermo o Belgrano, con balcón, cerca del subte y dentro de determinado presupuesto. El asistente consulta los avisos disponibles y devuelve propiedades concretas, con precios, fotografías, mapas y enlaces a las publicaciones originales.

La búsqueda también puede ajustarse durante la conversación. Por ejemplo, es posible excluir determinados barrios, priorizar departamentos luminosos o comparar distintas alternativas.

Además, los usuarios pueden guardar las propiedades que les interesan en su cuenta de Roomix y recuperarlas desde la web o la aplicación.

Además se puede solicitar alertas por correo electrónico cuando se publiquen nuevos inmuebles que coincidan con los criterios elegidos.

La inteligencia artificial cambia la búsqueda de propiedades

Roomix fue fundada por Ignacio Gorriti e Iñaki Valencia y nació con el objetivo de cambiar la manera en que las personas buscan propiedades.

La plataforma utiliza IA para interpretar consultas en lenguaje natural y ofrecer resultados según las necesidades de cada usuario, sin depender exclusivamente de los filtros habituales de los portales inmobiliarios.

Desde sus primeros desarrollos, la startup amplió las funcionalidades de su buscador.

En octubre de 2026, incorporó una herramienta para detectar fotografías de propiedades generadas o retocadas con IA, que permite ocultarlas de los resultados y mostrar imágenes más cercanas al estado real de los inmuebles.

Con esta nueva integración, la compañía avanza hacia otro modelo de búsqueda. En lugar de que los usuarios ingresen a un portal para revisar publicaciones, los asistentes de IA pueden conectarse directamente con plataformas inmobiliarias y ejecutar consultas específicas.