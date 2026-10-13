La startup argentina incorporó un filtro que identifica imágenes modificadas con IA y permite ocultarlas para ver cómo son las propiedades sin retoques

Roomix es pionero en Argentina al ofrecer este filtro, que permite ocultar las fotografías alteradas con inteligencia artificial.

Busca reducir la decepción de usuarios ante el 3% de imágenes falsas en avisos, promoviendo búsquedas más realistas.

Roomix, un buscador inmobiliario argentino, lanzó una herramienta que identifica fotos de propiedades retocadas con IA.

Roomix, el buscador inmobiliario argentino que utiliza inteligencia artificial (IA), lanzó una nueva herramienta que identifica las fotos de propiedades retocadas con IA y permite a los usuarios ocultarlas de los resultados de búsqueda.

La herramienta busca reducir la distancia entre las imágenes de los avisos y el estado real de las viviendas, para evitar que los interesados pierdan tiempo al visitar inmuebles que no cumplen con sus expectativas.

Según los registros de la plataforma, el 3% de las fotos que aparecen en los buscadores inmobiliarios están retocadas con IA.

Esta práctica permite mejorar la iluminación, modificar ambientes deteriorados o cambiar la apariencia de una propiedad para mostrarla de una manera más atractiva.

Cómo funciona el filtro de fotos con inteligencia artificial

La nueva funcionalidad surgió a partir de una problemática que identificó Ignacio Gorriti, fundador de Roomix, al observar que cada vez más inmobiliarias y particulares publican imágenes intervenidas con IA.

"Hay ambientes que en la realidad están detonados y en las publicaciones aparecen como imágenes perfectas de Pinterest", detalló el emprendedor.

Roomix lanzó una herramienta que identifica fotos de propiedades retocadas con IA

Para responder a este problema, la startup desarrolló un sistema que analiza las fotografías de los avisos, identifica aquellas que presentan señales de generación o retoque mediante IA y permite ocultarlas a través de un filtro dentro del buscador.

El modelo se entrenó a partir de ejemplos de imágenes artificiales. Como base, el equipo tomó una investigación de la Universidad de Michigan que reunió 2.7 millones de imágenes creadas con inteligencia artificial y adaptó ese trabajo al contexto de las publicaciones inmobiliarias.

De esta manera, los usuarios pueden elegir si quieren visualizar las fotografías identificadas como artificiales durante su búsqueda. El objetivo es facilitar una evaluación más realista de los inmuebles antes de coordinar una visita.

Según la compañía, se trata de la primera funcionalidad en el país que permite detectar y filtrar fotografías inmobiliarias realizadas o retocadas con inteligencia artificial.

De una tesis universitaria a un buscador inmobiliario con IA

Roomix nació como un proyecto académico de Ignacio Gorriti y evolucionó hasta convertirse en un buscador inmobiliario que permite encontrar casas y departamentos mediante lenguaje natural e imágenes, sin depender exclusivamente de los filtros tradicionales.

En una entrevista anterior con iProUP, el emprendedor explicó cómo cambió el enfoque inicial del proyecto. "Nos dimos cuenta de que el problema no era generar mejores imágenes, sino cambiar por completo la experiencia de búsqueda de una propiedad".

La idea original estaba vinculada con el uso de inteligencia artificial para mejorar las imágenes de los inmuebles. Con el desarrollo de la plataforma, el equipo amplió esa visión para simplificar el proceso de búsqueda y ayudar a los usuarios a encontrar propiedades que se ajusten a sus necesidades.

"Queremos que las personas hablen con la plataforma como lo harían con un asesor inmobiliario y que la IA entienda realmente qué están buscando", señalaron desde la compañía en esa misma publicación.

Con el nuevo filtro, Roomix incorpora otra dimensión a esa experiencia: además de facilitar la búsqueda de propiedades, permite identificar imágenes que podrían generar expectativas alejadas de la realidad.

La herramienta apunta así a uno de los problemas que enfrentan quienes buscan vivienda online: la diferencia entre lo que muestra un aviso y lo que encuentran al visitar el inmueble.