La plataforma permite conocer el rendimiento real de las inversiones y unificar carteras de distintos brokers. Ya tiene 3.200 usuarios registrados

Es rentable, ganó un concurso en Argentina y planea crecer por Latinoamérica, evaluando futuras rondas de financiación.

Creada por Agustín Litvac y Juan Dessek, Braja Finanzas es gratuita, pero su negocio central es Braja Advisors para profesionales.

Braja, startup argentina, reúne 3.200 usuarios para ver el rendimiento real de sus inversiones con IA y busca expansión.

Braja, la startup argentina que permite conocer el rendimiento real de inversiones, ya cuenta con 3.200 usuarios registrados y busca expandir su negocio a otros países de Latinoamérica.

El proyecto surgió de una experiencia propia de sus fundadores, Agustín Litvac y Juan Dessek, que no encontraban una herramienta financiera que les permitiera reconstruir el rendimiento completo de sus carteras.

"El broker te muestra cuánto tenés hoy, pero no la historia completa", indicó Dessek. A partir de esa dificultad, desarrollaron una primera versión para uso propio que luego compartieron en LinkedIn. La publicación superó sus expectativas y, en poco tiempo, cerca de 1.000 personas ya utilizaban la herramienta.

En paralelo, la repercusión del lanzamiento también despertó el interés de referentes del sector fintech. Entre ellos, Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, quien manifestó su apoyo públicamente.

A partir de ese contacto, los fundadores mantuvieron reuniones con Cocos, PPI y One618. Esos acercamientos les permitieron validar que existe una necesidad dentro de la industria y que su propuesta puede complementar los servicios de los brokers, sin competir directamente con ellos.

La herramienta permite reunir en un solo lugar las inversiones distribuidas en distintas plataformas. Entre sus funcionalidades, ofrece:

métricas de rendimiento anualizado

resultados por activo y por operación

análisis de riesgo

concentración de cartera

comparación con el mercado

calendario de cobro de dividendos

El modelo de negocio de Braja y su apuesta por los asesores financieros

Aunque Braja Finanzas es gratuita para inversores particulares, el negocio de la startup está puesto en su otra unidad: Braja Advisors, una solución para profesionales del mercado financiero que lanzaron en septiembre de 2026.

La herramienta apunta a resolver distintas necesidades de asesores financieros, agentes productores, agentes de negociación y agentes de liquidación y compensación (ALyC). Para eso, ofrece un sistema de gestión que permite visualizar las carteras de todos sus clientes en un mismo lugar, acceder a sus métricas y generar reportes automáticos y estandarizados.

Además, incorpora una aplicación personalizada para que cada asesor o agente pueda ofrecerles a sus clientes una experiencia con su propia marca. De esta manera, los inversores acceden a información detallada sobre sus carteras sin depender exclusivamente de las herramientas que ofrece su broker.

"Braja Advisors no resuelve un solo problema: ataca los distintos dolores de cada nivel, desde el asesor y el agente productor hasta el agente de negociación y la ALyC", agrega.

El modelo comercial funciona mediante suscripciones mensuales, cuyos valores varían según el tamaño y las necesidades de cada cliente. Los planes parten de los u$s100 mensuales para un asesor independiente y pueden alcanzar los u$s4.000 por mes en el caso de una ALyC.

La tecnología también ocupa un lugar central en la propuesta. Uno de los principales diferenciales de Braja es su motor propio de lectura de archivos, que utiliza IA para interpretar los distintos formatos en los que los brokers entregan la información.

Expansión regional y búsqueda de inversión

Para la creación del proyecto, el equipo fundador realizó una inversión inicial de u$s2.000, pensada para constituir la sociedad y cubrir los costos de infraestructura de la plataforma. Actualmente, la aplicación es rentable y se sostiene con los ingresos de sus primeros clientes.

En cuanto a sus planes de expansión, Dessek indicó que el foco está puesto en consolidar su presencia en el ecosistema financiero argentino y luego, desembarcar en otros países de Latinoamérica. La apuesta se apoya en su motor tecnológico, diseñado para aprender a interpretar los archivos de nuevos brokers y adaptarse a distintos mercados.

"Queremos resolverles el problema a agentes de negociación, agentes productores, asesores y ALyCs, para que su cliente reciba un mejor producto, con información clara y real", señaló.

De cara a los próximos años, la firma posee dos objetivos: ampliar la cantidad de usuarios de Braja Finanzas y aumentar las ventas de Braja Advisors, su unidad de negocios orientada a profesionales del sector financiero.

En paralelo, la startup participa de la aceleradora Olami Jbiz Latino, donde ya ganó la instancia argentina y deberá competir en la final que se realizará en Chile. La experiencia también forma parte de su acercamiento al ecosistema inversor regional, mientras evalúa futuras rondas de financiamiento.

"Estamos muy entusiasmados. Para un equipo que arrancó sin inversión, haber ganado en Argentina y poder mostrar lo que construimos frente a fondos de toda la región es un paso enorme", concluye.