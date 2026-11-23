El mercado de fusiones y adquisiciones en Argentina suma 232 operaciones, único grande de Latinoamérica con más acuerdos, pero es cuarto por capital

Desde noviembre de 2026, nuevas fusiones y adquisiciones en Argentina requieren autorización previa de Defensa de la Competencia.

Argentina fue el único país de la región que incrementó sus operaciones de M&A, impulsadas por sectores como energía y consumo.

Las fusiones y adquisiciones en Argentina movilizaron u$s8.339 millones hasta octubre de 2026, un 59% más que en 2025.

Las fusiones y adquisiciones en Argentina movilizaron u$s8.339 millones entre enero y octubre de 2026.

Es un 59% más que en el mismo período de 2025 y ya supera el monto de todo el año pasado. La cantidad de operaciones también creció: subió 7% hasta 232, según el último informe mensual de TTR Data y Datasite.

En todo 2025, la firma contabilizó 249 operaciones por u$s6.900 millones. Con dos meses por delante, el capital de 2026 ya lo supera en cerca de 21%.

El ritmo se aceleró en el último mes. A septiembre, el mercado local acumulaba 203 operaciones por u$s6.515 millones y la suba interanual del capital era de 31%. Con los datos de octubre, esa variación casi se duplicó.

Cómo quedó Argentina en el ranking regional de fusiones y adquisiciones

La compra y venta de empresas en América Latina sumó 1.907 transacciones por u$s92.195 millones hasta octubre.

Frente a 2025, la cantidad bajó 27% y el monto 4%, de acuerdo con el informe mensual sobre el mercado transaccional latinoamericano que TTR Data publicó en noviembre de 2026.

Argentina fue el único de los seis principales mercados donde creció el número de operaciones. El ranking por cantidad:

Brasil: 1.072 operaciones, -33%, y u$s56.898 millones, +37%

Chile: 261 operaciones, -11%, y u$s6.821 millones, -14%

Argentina: 232 operaciones, +7%, y u$s8.339 millones, +59%

México: 211 operaciones, -19%, y u$s20.399 millones, -25%

Colombia: 184 operaciones, -24%, y u$s11.793 millones, +58%

Perú: 108 operaciones, -20%, y u$s6.244 millones, +110%

Por monto, el país quedó cuarto, detrás de Brasil, México y Colombia.

Qué operaciones impulsan las fusiones y adquisiciones en Argentina

El sector de petróleo, gas y combustibles es el más activo de las fusiones y adquisiciones en Argentina en 2026, con 24 operaciones hasta septiembre, según el informe trimestral de TTR Data. La operación destacada de ese período fue la compra del 100% de Raízen Argentina por la suiza Mercuria, por u$s1.420 millones.

En octubre, el directorio de YPF aprobó comprarle a BNR Power Investments el 24,99% de YPF Luz por u$s430 millones. Cumplidas las condiciones previstas, la petrolera quedará con el 100% de su generadora eléctrica.

Noviembre sumó acuerdos que aún no figuran en estas estadísticas:

Grupo Dia concretó la venta de Dia Argentina, con más de 900 sucursales, a Dorinka, del Grupo De Narváez, dueño de ChangoMás, por u$s53,8 millones. La operación se cerró el 12 de noviembre.

concretó la venta de Dia Argentina, con más de 900 sucursales, a Dorinka, del Grupo De Narváez, dueño de ChangoMás, por u$s53,8 millones. La operación se cerró el 12 de noviembre. Alsea firmó un acuerdo vinculante para vender sus 107 restaurantes de Burger King en el país, sin informar monto ni comprador. Según informó Forbes, el comprador es Integra Food & Hospitality, del grupo Integra Capital de José Luis Manzano.

firmó un acuerdo vinculante para vender sus 107 restaurantes de Burger King en el país, sin informar monto ni comprador. Según informó Forbes, el comprador es Integra Food & Hospitality, del grupo Integra Capital de José Luis Manzano. Molinos Río de la Plata acordó comprar la marca de galletitas Tía Maruca, sin precio informado.

Qué cambia para las fusiones y adquisiciones con el nuevo control previo

Las próximas fusiones y adquisiciones en Argentina deberán pasar por un filtro nuevo. Desde el 17 de noviembre de 2026 rige el control previo del artículo 9 de la Ley de Defensa de la Competencia 27.442. Las concentraciones alcanzadas por la norma tienen que obtener la autorización de la Autoridad Nacional de la Competencia antes de cerrarse.

Hasta esa fecha, las empresas podían notificar después del cierre. El Tribunal de Defensa de la Competencia fijó un criterio para las operaciones ya notificadas: las presentadas antes del 17 de noviembre siguen bajo el régimen anterior, aunque se cierren después.

Así, el cierre de 2026 será la primera prueba del nuevo sistema para un mercado que ya movió más dinero que en todo 2025.