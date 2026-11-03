Las fusiones y adquisiciones en Argentina ya suman el 94% del monto de todo 2025, impulsadas por las ventas de activos de YPF y el venture capital

El apetito inversor se centró en petróleo y gas, software y alimentos, con YPF desinvirtiendo y Raízen siendo adquirida por Mercuria.

El país, según Aon y TTR Data, fue el único de los seis mercados grandes de Latam que creció en M&A, con 203 operaciones (+4%).

Argentina lideró las fusiones y adquisiciones en Latam, con u$s6.515 millones y 203 operaciones hasta septiembre de 2026, un 31% más interanual.

El mercado de fusiones y adquisiciones en Argentina movilizó u$s6.515 millones entre enero y septiembre de 2026, un 31% más que en el mismo período de 2025, mientras el resto de América Latina retrocedió. El dato surge del reporte del tercer trimestre de Aon, la firma global de servicios profesionales, elaborado junto con TTR Data y Datasite.

En ese lapso, el país sumó 203 operaciones, un 4% más interanual. El relevamiento abarca M&A, private equity, venture capital y adquisiciones de activos.

El resultado deja a Argentina como el único de los seis grandes mercados de la región que creció a la vez en cantidad de transacciones y en valor. Con nueve meses, el monto ya equivale al 94% de los u$s6.900 millones que Aon registró para todo 2025.

El ritmo, sin embargo, se moderó. Según el informe semestral de la consultora, a junio había 129 operaciones por u$s4.672 millones, con una suba del 38%. Esto implica que el tercer trimestre aportó 74 deals por unos u$s1.843 millones.

Petróleo, software y alimentos lideran el apetito inversor

El apetito de los inversores por compañías locales se concentró en pocos rubros.

Energía y tecnología explican buena parte de la actividad, con petróleo y gas sumando 24 operaciones (+20%), mientras software específico de industria alcanzó 21 transacciones (+17%).

Petróleo y gas: 24 operaciones, +20%

Software específico de industria: 21 operaciones, +17%

Internet, software y servicios de TI: 21 operaciones, -9%

Alimentos: 19 operaciones, +280%

"En Argentina, la perspectiva de continuidad de las reformas está renovando el interés por activos de largo plazo, especialmente en energía, minería e infraestructura. Si bien la estabilización económica continúa siendo un factor clave, el escenario abre nuevas oportunidades para la inversión y el desarrollo de transacciones en sectores estratégicos", sostuvo Carlos Dorado, líder de M&A and Transaction Solutions para Hispanic South America de Aon.

YPF vende activos no centrales por u$s1.185 millones

La estrategia de YPF de concentrar capital en Vaca Muerta explica los tres deals más grandes del trimestre:

Edenor-MetroGAS : la distribuidora eléctrica pagará u$s780 millones por el 70% de MetroGAS y el 5% de MetroENERGÍA, operación sujeta a aprobaciones regulatorias

: la distribuidora eléctrica pagará u$s780 millones por el 70% de MetroGAS y el 5% de MetroENERGÍA, operación sujeta a aprobaciones regulatorias Mendoza No Operado : vendido a San Benito Upstream, ligada a Pecom, del grupo Perez Companc, por u$s205 millones

: vendido a San Benito Upstream, ligada a Pecom, del grupo Perez Companc, por u$s205 millones Chachahuén: transferido a Compañía Andina de Petróleo y Gas y Energía Mendocina por u$s200 millones. El clúster producía unos 10.000 barriles diarios de petróleo en el segundo trimestre

A esto se suma la operación que TTR Data eligió como la más destacada del período: la compra del 100% de Raízen Argentina por la suiza Mercuria, valuada en u$s1.420 millones.

Venture capital y capital extranjero impulsan el mercado

Más allá de los grandes deals energéticos, el informe trimestral de TTR Data muestra un salto en los segmentos de menor escala. El venture capital acumuló 43 operaciones con monto conocido por u$s972 millones, un 124% más en valor. Las adquisiciones de activos sumaron 57 transacciones por u$s911 millones.

En cuanto al origen del dinero, Estados Unidos lideró las compras de activos locales con 25 operaciones. El Reino Unido, en cambio, encabezó por monto con u$s1.475 millones.

Brasil, Chile y México caen mientras Argentina avanza

En el resto de América Latina, el mercado de fusiones y adquisiciones cayó 26% en cantidad y 5% en valor: 1.720 transacciones por u$s78.812 millones. Así quedó el ranking:

Brasil : 968 deals, -31%, con capital en alza del 31% a u$s49.190 millones

: 968 deals, -31%, con capital en alza del 31% a u$s49.190 millones Chile : 239 operaciones, -12%, y u$s5.556 millones, -24%

: 239 operaciones, -12%, y u$s5.556 millones, -24% Argentina : tercera, con 203 operaciones

: tercera, con 203 operaciones México : 200 transacciones, -12%, y u$s14.549 millones, -25%

: 200 transacciones, -12%, y u$s14.549 millones, -25% Colombia : 164 deals, -20%, con capital en alza del 59%

: 164 deals, -20%, con capital en alza del 59% Perú: 91 operaciones, -19%, y la mayor suba de capital, 122%

Para lo que viene, Pedro Da Costa, Head de M&A and Transaction Solutions para Latinoamérica de Aon, anticipó que energía, minería e infraestructura de telecomunicaciones deberían seguir ocupando un lugar central en las decisiones de inversión durante el cierre de 2026 y a lo largo de 2027.

Aclaró, eso sí, que el peso de cada sector dependerá del financiamiento, la regulación y el acuerdo entre compradores y vendedores sobre el valor de los activos.