La firma fundada en 2025 desarrolló una plataforma que monitorea las acciones de agentes de IA y bloquea operaciones que incumplen las reglas internas

La startup se diferencia al bloquear amenazas de IA proactivamente; se suma a la creciente inversión en ciberseguridad para IA corporativa.

Su tecnología monitorea y bloquea acciones de agentes de IA en tiempo real, evitando accesos no autorizados a datos sensibles.

Vero Security recaudó u$s11 millones para su plataforma de seguridad que detecta y controla agentes de inteligencia artificial en empresas.

La startup Vero Security recaudó u$s11 millones en una ronda semilla liderada por TLV Partners para desarrollar una plataforma que detecta y controla el uso de herramientas y agentes de inteligencia artificial (IA) dentro de las empresas.

Su tecnología monitorea las acciones en tiempo real y puede bloquear aquellas que incumplan las políticas de seguridad de cada organización.

Fundada en 2025, la compañía busca resolver uno de los nuevos desafíos que plantea la incorporación de IA en el ámbito corporativo: evitar que los agentes accedan a información sensible o realicen acciones sin autorización.

En la ronda también participaron:

GTM Capital

Maple Capital

inversores ángeles

Según la empresa, su producto ya es utilizado por varias compañías de Fortune 500, aunque no identificó a sus clientes.

Cómo funciona la plataforma de Vero Security

La herramienta de Vero analiza los prompts que reciben los agentes de IA y las acciones que ejecutan mientras trabajan.

De esta manera, los equipos de seguridad pueden establecer reglas para limitar sus permisos y evitar operaciones que representen un riesgo para la organización.

Por ejemplo, si un agente de programación intenta acceder a claves o credenciales que no necesita para completar una tarea, la plataforma puede bloquear ese intento. El objetivo es reducir la exposición de datos sensibles y prevenir posibles incidentes de seguridad.

A diferencia de otras soluciones que se limitan a mostrar alertas sobre posibles amenazas, Vero busca intervenir directamente durante la ejecución de los agentes. Para eso, transforma las políticas internas de cada compañía en controles que se aplican mientras las herramientas de IA están en funcionamiento.

Además, la startup plantea que esos controles puedan actualizarse a medida que cambian las herramientas y los modelos que utilizan los empleados.

Elad Tessler, cofundador y CEO, explicó que muchas soluciones actuales muestran a los responsables de seguridad qué está mal, pero dejan en sus manos la tarea de corregirlo. La propuesta de Vero es automatizar parte de esa respuesta.

Vero Security y la inversión en ciberseguridad para IA

La operación se suma a otras inversiones recientes en empresas dedicadas a proteger los entornos corporativos que incorporan IA.

Entre ellas se encuentran:

Zenity , que recaudó u$s125 millones en agosto

, que recaudó en agosto Bay , que obtuvo u$s50 millones

, que obtuvo Pluto Security, que presentó su proyecto en octubre junto con una financiación de u$s42 millones

La competencia empieza a concentrarse en un problema concreto: cómo permitir que las empresas aprovechen los agentes de IA sin perder el control sobre sus datos y sistemas internos.

En ese mercado, Vero apuesta a diferenciarse con una tecnología que identifica posibles amenazas y también puede bloquearlas mientras ocurren.