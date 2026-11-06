Ezequiel Lucero desarrolló Gluvein para integrar glucosa, comidas y entrenamiento. La plataforma tiene 50 usuarios y busca crecer con acuerdos médicos

Busca crecer mediante acuerdos con médicos y clínicas, integrando Apple Salud para mejorar la carga de datos y sumar profesionales.

Creada por Ezequiel Lucero, con diabetes tipo 1, la app ya tiene usuarios en Argentina y 15 países de Latinoamérica, con un modelo freemium.

Gluvein, startup argentina, integra IA para monitorear glucosa, alimentación y ejercicio, facilitando el seguimiento a pacientes con diabetes.

Gluvein, la startup argentina de salud que combina inteligencia artificial (IA) con el seguimiento de glucosa, alimentación y entrenamiento, busca ampliar su presencia en Latinoamérica y sumar acuerdos con profesionales y clínicas médicas.

Detrás del proyecto está Ezequiel Lucero, quien vive con diabetes tipo 1. Su experiencia personal lo llevó a detectar un problema cotidiano: tenía los registros de glucosa en una aplicación, las comidas en otra y las rutinas de ejercicio en un archivo separado. Si bien contaba con toda esa información, no podía analizarla en conjunto.

De esa necesidad nació Gluvein, una plataforma que reúne esos datos en un mismo lugar y permite llevar un registro más completo de la actividad diaria para compartirlo con el equipo de salud.

"Lo armé porque lo necesitaba. Si cambiaba mi rutina, el plan de comidas quedaba igual y llegaba a la consulta con información suelta", detalla Lucero sobre el origen de la aplicación.

El emprendimiento ya cuenta con alrededor de 50 usuarios en Argentina y otros 15 países de Latinoamérica. Su modelo de negocio es freemium: ofrece una versión gratuita y una suscripción Premium de u$s4.99 mensuales o u$s49.99 anuales

Ahora, su principal objetivo es ampliar la base de usuarios y crecer mediante acuerdos con profesionales de la salud y clínicas.

Él es Ezequiel Lucero, creador de Gluvein

La IA al servicio de los datos y la salud

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su estructura. El fundador invirtió u$s140 para el desarrollo del sitio web, la marca y la estrategia de comunicación, con el apoyo de diferentes herramientas de inteligencia artificial.

Según detalló, el desarrollo comenzó en abril y la primera versión estuvo disponible en las tiendas digitales en julio. A esa primera inversión también se sumaron $800.000 en gastos legales, entre ellos el registro de la marca.

La IA también forma parte de la operación de marketing. El emprendedor utiliza agentes que investigan, redactan y revisan las publicaciones antes de su difusión, con reglas específicas para evitar recomendaciones médicas, indicaciones sobre medicación o promesas de resultados.

En la aplicación, la IA tiene dos usos principales. Por un lado, analiza fotografías de comidas para identificar alimentos y estimar porciones y macronutrientes. Por otro, permite ajustar las sesiones de entrenamiento según las condiciones de cada usuario.

En ambos casos, los resultados son estimaciones que pueden revisarse y corregirse. Además, la utilización de estas funciones requiere la aceptación previa de la persona.

Cómo busca crecer Gluvein y cuáles son sus próximos pasos

El próximo desafío de la plataforma será consolidar el modelo de negocio y ampliar los canales de llegada. Para eso, Lucero busca priorizar acuerdos con médicos, nutricionistas y clínicas.

La propuesta es que los profesionales puedan ofrecer acceso Premium a sus pacientes y recibir informes con la información ordenada para las consultas. De esta manera, el proyecto busca sumar un canal de adquisición de usuarios e incorporar la mirada de especialistas para mejorar el producto.

Entre los próximos desarrollos figura la integración con Apple Salud y Health Connect. La actualización permitirá importar mediciones de glucosa de dispositivos compatibles y evitar que los usuarios tengan que cargar cada registro manualmente.

Por ahora, Gluvein se financia con recursos propios, sin contar con nuevas rondas de inversión. Sin embargo, su fundador no descarta buscar capital más adelante, cuando consiga mayor tracción entre usuarios y clínicas.

"Hoy nuestra prioridad es sumar profesionales y clínicas, porque pueden recomendar la herramienta y ayudarnos a mejorarla", indica Lucero.

La apuesta es crecer a partir de una necesidad concreta: que las personas puedan llegar a sus consultas con un registro más completo de su día a día. Una historia personal que busca convertirse en un negocio dentro del mercado de tecnología aplicada a la salud.