La startup desarrolla sistemas que ejecutan tareas operativas de principio a fin y ya trabaja con más de 150 clientes globales. Los detalles

La firma, un unicornio que captó u$s200M, resuelve el 75% de consultas telefónicas y procesa más de 15 millones de tareas mensuales.

Sus agentes de IA gestionan procesos completos, interactuando por teléfono, WhatsApp o email, y conectándose con sistemas existentes.

HappyRobot, startup de IA autónoma valuada en u$s1.200M, llega a Argentina para optimizar procesos operativos de empresas locales.

HappyRobot, la startup estadounidense que desarrolla agentes autónomos de IA para automatizar procesos operativos, desembarcó en la Argentina con el objetivo de acompañar a las empresas locales en la optimización de sus operaciones.

La compañía, que alcanzó una valuación de u$s1.200 millones tras captar cerca de u$s200 millones de inversión, busca llevar su tecnología a organizaciones que necesitan gestionar grandes volúmenes de tareas y consultas con mayor rapidez y precisión.

Fundada en San Francisco, HappyRobot se especializa en el desarrollo de agentes digitales capaces de ejecutar procesos completos de manera autónoma, desde la comunicación con clientes y proveedores hasta la coordinación de operaciones y el seguimiento de tareas.

"En todas las industrias vemos el mismo desafío: operaciones dinámicas y de alto volumen a las que las empresas buscan dar respuesta cada vez con mayor rapidez y precisión", indicó Pablo Palafox, CEO y cofundador de HappyRobot.

"La Argentina cuenta con compañías líderes en diversos sectores que están en plena expansión. Nuestra llegada busca acompañarlas en potenciar sus procesos y escalar sus operaciones de manera eficiente", agrega.

El desembarco se produce en un momento en el que las empresas buscan incorporar IA a sus actividades cotidianas, para responder consultas y automatizar tareas que requieren coordinación entre distintos equipos y sistemas.

Sus agentes de IA gestionan procesos completos, interactuando por teléfono, WhatsApp o email, y conectándose con sistemas existentes.

Cómo funcionan los agentes de IA de HappyRobot

A diferencia de los chatbots tradicionales, la plataforma desarrolla agentes de IA capaces de gestionar procesos operativos completos, desde el primer contacto hasta la resolución de una tarea.

Para hacerlo, interactúan con las personas a través de llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico y chats, y se conectan con los sistemas que las empresas ya utilizan. Entre las tareas que pueden realizar se encuentran:

Verificación de identidades

Coordinación de visitas

Seguimiento de cargas

Gestión de despachos técnicos

Acuerdos de pago

Según la compañía, la plataforma procesa más de 15 millones de tareas al mes y resuelve de manera autónoma más del 75% de las consultas telefónicas.

La autonomía de estos agentes está delimitada por las reglas y los límites que establece cada organización.

Cuando una situación requiere intervención humana, el sistema deriva el caso al equipo correspondiente con el contexto disponible, para facilitar su resolución y evitar que las personas tengan que reconstruir lo sucedido desde el comienzo.

La propuesta busca que la inteligencia artificial no se limite a brindar respuestas, sino que pueda ejecutar acciones dentro de los procesos de una empresa.

HappyRobot, el unicornio que captó u$s 200 millones

HappyRobot fue fundada por los hermanos Pablo Palafox, CEO, y Javier Palafox, COO, junto con Luis Paarup, CTO. La empresa alcanzó el estatus de unicornio tras cerrar una ronda de inversión Serie C por u$s150 millones, liderada por los fondos Prysm Capital y Eurazeo.

La operación elevó su valuación a u$s1.200 millones y llevó el financiamiento acumulado a cerca de u$s200 millones. La compañía cuenta con más de 200 empleados y presencia internacional, con sedes y operaciones en ciudades como:

San Francisco

Chicago

Nueva York

Ciudad de México

Madrid

Barcelona

Londres

Sídney

La plataforma está orientada a empresas de distintos rubros, entre ellos energía, logística, telecomunicaciones, finanzas y servicios. En estos sectores, la automatización de tareas repetitivas puede ayudar a reducir los tiempos de gestión y ampliar la capacidad operativa sin depender exclusivamente de la intervención manual.

Con su desembarco en la Argentina, la compañía busca ampliar su presencia en América Latina y sumar organizaciones locales a su propuesta de automatización.

Su desafío será adaptar la tecnología a las necesidades y los sistemas de cada empresa, en un mercado en el que la incorporación de inteligencia artificial avanza desde las herramientas de asistencia hacia la ejecución de procesos de negocio.