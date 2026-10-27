¿Una máquina descarta tu perfil sin leerlo? Radiografía del uso de ChatGPT, Claude y Gemini en búsquedas laborales y qué evalúan hoy los recruiters.

La IA facilita la redacción, pero la experiencia comprobable y la entrevista personal definen la contratación final.

Adecco Argentina revela que el 48% usa IA para su CV, pero advierte que los sistemas ATS detectan duplicados.

La estrategia de enviar múltiples versiones de un currículum con IA a la misma postulación es ineficaz y puede generar descarte.

La irrupción masiva de herramientas generativas modificó los hábitos de quienes buscan empleo en la Argentina. La necesidad de superar los primeros filtros de selección instaló en redes sociales fórmulas y atajos de todo tipo.

El más extendido consiste en redactar el mismo currículum con ChatGPT, Claude y Gemini para enviar las tres alternativas en paralelo a una misma postulación corporativa, con la promesa teórica de que alguna logrará esquivar el descarte algorítmico.

Sin embargo, en las mesas de contratación corporativa desaconsejan esta práctica. De acuerdo con un relevamiento de Adecco Argentina al que accedió iProUP, los postulantes ya adoptaron masivamente estas soluciones:

El 48% recurrió a la inteligencia artificial para confeccionar o adaptar su currículum

Un 10% la utiliza para rastrear vacantes

Un 8% para ensayar respuestas de entrevistas

Solo el 34% de los encuestados afirma no haber interactuado jamás con estas soluciones al postularse

Pese a esta adopción cotidiana, el temor al sesgo o a la frialdad de las plataformas persiste: al 58% de los candidatos le preocupa que un algoritmo analice y catalogue su información laboral, mientras que un 12% admite desconocer por completo cómo opera esta tecnología en los departamentos de Recursos Humanos.

Ese vacío de certezas es el que alimenta estrategias que, lejos de sumar puntos, pueden abortar un proceso de selección.

¿El truco de enviar tres versiones de CV con distintas IA te salva o te deja afuera?

La premisa de saturar una búsqueda con perfiles ligeramente modificados no arroja los beneficios que prometen los tutoriales virtuales.

"Hoy casi todos los candidatos le piden ayuda a una IA para su CV, y está bien que lo hagan: es una herramienta que facilita o agiliza el proceso de armado. Lo que no vemos es que la gente mande dos o tres versiones distintas a la misma búsqueda para esquivar un filtro. Ese miedo a que 'la máquina te descarte' tiene más de mito que de realidad", explica Mariana D'Ardis, HR Business Partner de Adecco Argentina, en declaraciones a las que accedió iProUP.

Desde la consultora detallan que, si bien en convocatorias con miles de inscriptos pueden filtrarse duplicados, los reclutadores terminan detectando que detrás de los envíos figura el mismo postulante.

Cuando esto ocurre con variaciones de datos que no concuerdan entre sí, se encienden alarmas sobre la consistencia del perfil profesional. Lo que sí consideran una buena práctica es que la persona modifique su CV de forma honesta según el puesto al que aplica, destacando las habilidades y conocimientos específicos que demanda cada rol.

¿Una máquina te descarta de manera autónoma sin intervención humana?

La creencia de que un software toma determinaciones unilaterales sobre las contrataciones simplifica el funcionamiento real de las plataformas de selección.

En el mercado laboral actual, las compañías apelan a los sistemas ATS (Applicant Tracking Systems), plataformas diseñadas para organizar, clasificar y ordenar grandes volúmenes de solicitudes a partir de palabras clave, experiencia comprobable, nivel educativo y competencias técnicas.

Su propósito principal es gestionar el flujo de datos y evitar el colapso operativo, pero no sustituyen el criterio del selector.

La decisión de convocar a una persona continúa bajo la órbita de los equipos humanos de selección y de los líderes de las áreas operativas que buscan cubrir una vacante.

En paralelo, la predisposición hacia la tecnología muestra matices: casi el 40% de los consultados afirmó que se sentiría totalmente cómodo realizando una primera entrevista laboral mediante inteligencia artificial, un 29% aceptaría esa instancia aunque priorizando el trato interpersonal, y solo un 16% manifestó un rechazo terminante a interactuar con un evaluador digital.

ChatGPT, Claude o Gemini: ¿cuál conviene elegir y qué miran hoy las empresas?

En términos de estructura formal y redacción, los tres modelos líderes brindan resultados muy similares para la confección del documento.

La eficacia del currículum no depende del motor tecnológico seleccionado, sino de la precisión del usuario al cargar la información: cuanto más detallados sean los datos sobre responsabilidades asumidas, métricas de gestión alcanzadas y logros cuantificables, más sólido será el producto obtenido.

Esta facilidad técnica generó un fenómeno inédito: la uniformidad de los perfiles. Los selectores reciben presentaciones redactadas con sintaxis impecable y formatos idénticos, por lo que una buena redacción dejó de ser un elemento diferenciador.

El peso real de la decisión recae en la experiencia comprobable, la capacidad de resolver problemas en vivo durante las entrevistas y el ajuste cultural con la compañía.

"Usar IA para ordenar tu CV es una gran idea, pero no le pidas que invente quién sos. Lo que te consigue el trabajo es lo que hiciste y cómo lo contás en la entrevista. El CV abre la puerta; lo que pasa después depende de vos", concluye D'Ardis.