Qontact, la startup argentina que desarrolla una solución para gestionar al personal a través de un chat, ya tiene más de 100 clientes y opera en cinco países.

En muchas empresas, controlar los horarios, registrar ausencias y gestionar las licencias del personal implica tareas manuales, planillas y sistemas que no siempre se adaptan a los equipos que trabajan fuera de una oficina.

Para resolver ese problema, Javier Loucim y Federico Viale desarrollaron una herramienta que permite centralizar distintas tareas de Recursos Humanos desde un mismo canal.

La idea surgió a partir de la experiencia de Viale en una compañía especializada en software para Recursos Humanos, donde conoció las dificultades que enfrentaban las empresas para controlar la asistencia de sus empleados.

"Las empresas invertían en relojes biométricos y hardware caro, o destinaban personal administrativo para una tarea rutinaria", relata Viale a este medio.

El objetivo de Qontact es simplificar la gestión diaria del personal y reducir la brecha digital en las empresas, especialmente en aquellas que tienen trabajadores distribuidos en distintas sucursales o ubicaciones.

La startup ya facturó $120M y busca duplicar su 10% de ingresos externos

A través de un único chat, Qontact permite que los empleados registren sus horarios de entrada y salida, soliciten vacaciones, informen novedades y firmen electrónicamente sus recibos de sueldo y otros documentos.

La información queda centralizada en un panel web al que accede el área de Recursos Humanos para gestionar al personal y consultar los registros de cada sucursal.

Cómo funciona Qontact y qué modelo de negocio tiene

La propuesta busca simplificar el uso cotidiano de la tecnología. Según Viale, los empleados pueden acceder al sistema a través de un enlace que reciben por WhatsApp y utilizarlo desde un dispositivo, sin tener que ingresar un usuario y una contraseña cada vez que lo utilizan.

La plataforma está dirigida a empresas de distintos tamaños, desde Pymes hasta organizaciones con alrededor de 1.000 colaboradores. Entre los sectores objetivos se encuentran:

Retail

Petróleo y gas

Construcción

Gastronomía

Salud

Limpieza

Mantenimiento

Telecomunicaciones

Agro

El negocio funciona bajo un esquema SaaS, con suscripciones mensuales por empleado activo. "Así, las empresas incorporan la solución sin necesidad de invertir en un hardware específico y amplía su uso según la cantidad de trabajadores", detallan desde la firma.

Además del control de asistencia, Qontact ofrece integraciones con sistemas de nómina y ERP, reportes personalizados y servicios de implementación.

La empresa también desarrolló funcionalidades de banco de horas y firma electrónica de recibos de sueldo, y trabaja en nuevas integraciones para facilitar la liquidación de salarios a partir de los datos de horas trabajadas, extras, licencias y otras novedades.

Una startup con presencia en cinco países y planes de expansión

Desde su lanzamiento, Qontact amplió su cartera de clientes y actualmente cuenta con más de 100 empresas. Además, avanzó con su presencia internacional y ya opera en:

Argentina

Perú

Guatemala

España

Uruguay

Según datos compartidos por la empresa a iProUP, el 10% de su facturación proviene de las operaciones en el exterior y su objetivo es duplicar esa participación para finales de 2026, a medida que profundiza su desarrollo en otros mercados.

En términos económicos, Qontact facturó $120.000.000, equivalentes a u$s80.000. Por otro lado, participó en programas de aceleración de:

Fundación Faro

Endeavor

Emprelatam

Acelera LATAM

Koi Ventures

Alina VC

De cara al futuro, Qontac apuesta por incorporar nuevas empresas que necesiten ordenar sus procesos de gestión de personal sin sumar complejidad operativa.

Para sus fundadores, la oportunidad está en llevar herramientas digitales a sectores donde buena parte de las tareas administrativas todavía se resuelve de forma manual y donde la simplicidad de uso puede ser determinante para que la tecnología se adopte.