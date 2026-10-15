Los finalistas de #EmprendeEnTikTok recibirán capacitación y competirán por capital semilla para impulsar sus negocios. Los detalles

La iniciativa busca impulsar más de 4.000 emprendimientos para fortalecer su estrategia comercial digital.

Los proyectos compiten por u$s30.000 en capital semilla y recibirán formación de TikTok y New Ventures.

TikTok anunció 10 finalistas de #EmprendeEnTikTok Argentina, su programa de aceleración para PyMEs.

TikTok anunció los 10 emprendimientos finalistas de #EmprendeEnTikTok en la Argentina, un programa de aceleración que busca impulsar a pequeñas y medianas empresas mediante herramientas digitales.

Los proyectos seleccionados recibirán capacitación y competirán por u$s30.000 en capital semilla, distribuidos entre los tres ganadores.

La convocatoria reunió casi 1.000 postulaciones de todo el país y seleccionó iniciativas de nueve ciudades, con propuestas vinculadas a:

Gastronomía

Indumentaria

Turismo

Cuidado de la piel

Agricultura urbana

Además, cinco de los 10 emprendimientos finalistas fueron fundados por mujeres.

La iniciativa, impulsada por TikTok junto con New Ventures, comenzó en Argentina en abril de 2026 y busca ayudar a los negocios a fortalecer su estrategia comercial, ampliar su comunidad y generar nuevas oportunidades de venta a través de la plataforma.

Los proyectos seleccionados tienen perfiles diversos: desde marcas que utilizan las redes sociales como principal canal de difusión hasta fábricas, comercios y empresas vinculadas con la producción sustentable.

TikTok anunció 10 finalistas de #EmprendeEnTikTok Argentina, su programa de aceleración para PyMEs

Cómo funciona el programa y cuánto dinero pueden ganar

Los 10 finalistas participarán de un proceso intensivo de formación enfocado en estrategia de:

negocios

finanzas

creatividad

crecimiento en TikTok.

La capacitación se divide en dos etapas: una primera instancia con nueve talleres teórico prácticos dictados por especialistas y una segunda fase de mentorías personalizadas para los tres proyectos más destacados.

El programa distribuirá u$s30.000 en capital semilla entre los ganadores. El primer puesto recibirá u$s15.000, el segundo obtendrá u$s10.000 y el tercero se llevará u$s5.000.

La selección final tendrá en cuenta el desempeño de los emprendimientos durante el proceso y su potencial de crecimiento.

Además de la aceleración, #EmprendeEnTikTok ofrece capacitaciones virtuales gratuitas sobre creatividad, TikTok Ads, métricas y generación de contenido.

Según la información difundida por la compañía, el programa benefició a cerca de 4.000 emprendimientos en Argentina, a través de casi 1.000 postulaciones y más de 3.000 registros en las clases gratuitas.

Una iniciativa regional para impulsar a las PyMEs

La edición argentina forma parte de una estrategia regional que también alcanza a:

Colombia

México

Perú

En conjunto, la iniciativa registra más de 40.000 emprendedores inscriptos en sus clases y 90 emprendimientos que participaron de procesos de aceleración desde su primera edición en América Latina.

El objetivo es aprovechar el alcance de TikTok para que los negocios desarrollen su presencia digital y fortalezcan el vínculo con sus clientes.

Según datos de TikTok Insights, siete de cada diez personas de su comunidad consideran que las marcas que utilizan tendencias en la plataforma se sienten más cercanas, mientras que el 73% afirma experimentar una mayor conexión con las marcas presentes allí.

Con la selección de los finalistas, el programa entra en su etapa decisiva en Argentina. Los tres ganadores se definirán tras el proceso de formación y mentorías, con premios destinados a financiar el crecimiento de sus negocios.