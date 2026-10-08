Buenos Aires concentra el 71,4% de la actividad startup del país y quedó entre los 100 principales ecosistemas del mundo según StartupBlink.

El Parque de Innovación de Buenos Aires impulsa el sector tecnológico con un nuevo consejo de asesores para acelerar su proyección global.

Buenos Aires lidera el ranking nacional sobre Córdoba y Rosario, mientras que Argentina creció un 12,2% interanual y ocupa el puesto 46 global.

Buenos Aires recibió el premio al mejor ecosistema de startups del país en 2026 y se ubicó en el puesto 86 del ranking mundial de StartupBlink.

La Ciudad de Buenos Aires recibió el premio "Top Startup Ecosystem in Argentina 2026", otorgado por la plataforma global StartupBlink, durante los Global Startup Ecosystem Awards 2026, realizados en Uzbekistán en el marco de la ICT Week.

CABA quedó en el puesto 86 a nivel mundial en el Global Startup Ecosystem Index 2026, que analiza 1.000 ciudades de 100 países.

El reconocimiento fue recibido en representación de la Ciudad por autoridades del Parque de Innovación, uno de los espacios que reúne y articula a startups, empresas, universidades e inversores dentro del ecosistema porteño.

Según el ranking elaborado por StartupBlink, Buenos Aires lidera el ecosistema de startups de Argentina y se ubica en el puesto 86 a nivel global. La Ciudad quedó por delante de otros centros urbanos argentinos incluidos en el índice:

Córdoba, en el puesto 228

Rosario, en el 629

Mendoza, en el 755

El Global Startup Ecosystem Index evalúa distintos actores que forman parte de los ecosistemas de innovación, entre ellos:

startups

espacios de coworking

aceleradoras

inversores

En total, la medición del Global Startup Ecosystem Index contempla 1.000 ciudades y 100 países.

A nivel nacional, la Argentina ocupa el puesto 46 a nivel mundial y el cuarto lugar en América Latina y el Caribe. De acuerdo con StartupBlink, el ecosistema argentino registró un crecimiento interanual de 12,2% en la edición 2026.

Buenos Aires concentra el 71,4% de la actividad startup registrada en el país

Qué hace el Parque de Innovación

El reconocimiento llega después de una serie de iniciativas impulsadas por el Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires para ampliar su comunidad de empresas tecnológicas y generar nuevas conexiones dentro del ecosistema, vinculado a distintos sectores como:

salud

biotecnología

inteligencia artificial

agrotecnología

educación tecnológica

transformación digital

Las startups que ingresan atraviesan un proceso de selección y, una vez incorporadas, pueden acceder a las instalaciones del Parque, actividades de capacitación, espacios de networking y oportunidades para vincularse con universidades, centros de investigación, organismos públicos, inversores y otras empresas.

El espacio también organiza encuentros como el Community MeetUp, donde las compañías que forman parte de la comunidad pueden compartir experiencias, generar contactos y encontrar oportunidades de colaboración. Estas jornadas incluyen además capacitaciones y actividades de networking.

A esto se sumó en agosto la creación de un Board of Advisors, integrado por 13 especialistas nacionales e internacionales de áreas como ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, inversión y desarrollo económico.

El consejo trabaja ad honorem y tiene como objetivo aportar experiencia, detectar tendencias y buenas prácticas internacionales y facilitar nuevos vínculos para las startups y otros actores del ecosistema.

Sus integrantes mantienen reuniones periódicas con la dirección del Parque y pueden participar en grupos de trabajo y representar al espacio porteño en actividades estratégicas fuera del país.

La iniciativa apunta así a reforzar la proyección internacional del Parque y ampliar las conexiones entre startups, universidades, inversores y organismos públicos y privados.

Cómo es el ecosistema startup porteño

El reconocimiento de StartupBlink llega en un contexto de crecimiento del ecosistema tecnológico y emprendedor argentino.

En este escenario, Buenos Aires concentra buena parte de la actividad de startups del país y funciona como punto de conexión entre:

emprendedores

compañías

inversores

universidades

Desde el Parque de Innovación, la estrategia apunta a fortalecer esas conexiones y facilitar el acceso de las startups a recursos y oportunidades que les permitan escalar sus proyectos.

Con su posición en el ranking global y el reconocimiento recibido en los Global Startup Ecosystem Awards, Buenos Aires suma así una nueva referencia internacional sobre el desarrollo de su ecosistema de innovación y emprendimiento.