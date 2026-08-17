El "Board of Advisors" estará integrado por 13 especialistas que aportarán experiencia, contactos y visión estratégica al ecosistema emprendedor

El Parque de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires presentó su nuevo Board of Advisors, un órgano consultivo integrado por 13 referentes nacionales e internacionales de:

Ciencia

Tecnología

Innovación

Emprendimiento

Inversión

Desarrollo económico

La iniciativa busca fortalecer la proyección nacional e internacional del Parque y generar nuevas conexiones entre startups, universidades, inversores y organismos públicos y privados.

El Board of Advisors estará conformado por 13 especialistas que desarrollarán su tarea ad honorem. Su función será aportar experiencia y visión estratégica, identificar tendencias y buenas prácticas internacionales y facilitar vínculos entre las diferentes entidades.

El Board tendrá reuniones periódicas con la dirección del Parque, instancias de intercambio estratégico y grupos de trabajo específicos. Además, sus integrantes podrán representar al espacio porteño en actividades estratégicas fuera del país.

Jorge Macri, jefe de Gobierno, participó del lanzamiento y destacó el rol del talento como uno de los principales activos de la Ciudad. Además, remarcó la importancia de generar políticas públicas que permitan al sector privado impulsar el desarrollo.

"La única manera que tenemos para crecer es seguir adelante con políticas públicas donde el privado, en este caso las startups, sea motor del desarrollo", profundizó.

El Parque de Innovación cuenta con la participación de 65 startups, junto con empresas tecnológicas, universidades y centros de investigación

Por su parte, Yamil Santoro, CEO del Parque de Innovación, indicó que el Board busca complementar la estructura de gobernanza existente con la experiencia y los vínculos de referentes del ecosistema internacional.

El otro desafío del ecosistema empresarial en Argentina

El crecimiento de startups y empresas tecnológicas puso en primer plano otro desafío dentro del ecosistema: acompañar a los empresarios en los procesos de expansión y transformación de sus compañías.

En el marco del Día del Empresario Nacional, Empresarios con Impacto puso el foco en las dificultades que enfrentan los dueños de PyMEs argentinas y en aquellos obstáculos que pueden limitar el crecimiento de sus negocios.

Leandro Schvartzer, director y fundador de Empresarios con Impacto, planteó que el contexto económico es solo una de las variables que atraviesan a los empresarios.

"Muchas empresas no dejan de crecer por falta de oportunidades, sino porque sus dueños siguen tomando decisiones con la lógica de una empresa mucho más pequeña", sostuvo. Además, identificó tensiones que pueden frenar la evolución de una empresa.

La primera es crecer sin orden. Sin una estructura y procesos claros, aumentar las ventas puede simplificar los problemas internos en lugar de resolverlos. Por otro lado, está la dificultad del dueño para delegar. Para escalar, necesitan incorporar herramientas y nuevas formas de gestión.

Otro de los desafíos aparece al momento de expandirse. Una empresa puede tener buenos resultados y, al mismo tiempo, no estar preparada para afrontar un cambio de escala que modifique su estructura, su gestión y hasta la vida cotidiana de su fundador.

Finalmente, aparece la soledad del rol empresario. Desde Empresarios con Impacto indicaron que uno de los principales problemas de los dueños PyME es enfrentar las dificultades en espacios donde puedan compartir experiencias y contrastar decisiones.

El intercambio entre empresarios, emprendedores, inversores y especialistas aparece así como una herramienta clave para acompañar los procesos de crecimiento y expansión de las compañías.

La generación de redes, el acceso a conocimiento y el acompañamiento de referentes pueden marcar la diferencia a la hora de llevar un proyecto a una nueva etapa.