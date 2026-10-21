La propuesta de UiFlou se centra en el uso de IA y analítica avanzada para anticipar riesgos, optimizar procesos y generar valor

Argentina consolida su liderazgo insurtech con 110 startups activas en 2026, creciendo 16% anual y atrayendo inversiones.

UiFlou fue presentada en ITC Vegas 2026, buscando conectar talento local con el ecosistema global insurtech.

La Segunda Seguros lanzó UiFlou, una startup de prevención de riesgos que usa IA para transformar el sector asegurador.

La Segunda Seguros presentó oficialmente UiFlou, una nueva startup enfocada en la prevención de riesgos.

La iniciativa, presentada durante ITC Vegas 2026, uno de los principales encuentros globales de innovación en seguros, busca combinar inteligencia artificial (IA) y procesos de innovación abierta para transformar la industria aseguradora desde Rosario.

La Segunda Seguros lanza UiFlou, su propia startup enfocada en la innovación

UiFlou surge como parte de InnLab, el programa de innovación abierta de La Segunda Seguros, y fue concebida para ofrecer soluciones concretas en prevención de riesgos y productividad.

La compañía eligió ITC Vegas, la cumbre internacional que reúne a aseguradoras, insurtechs y referentes tecnológicos, como escenario para su presentación oficial.

Allí, los directivos Leónidas Ávila (CEO de UiFlou), Leonel Bianco (director comercial de La Segunda Seguros) y Hugo Bellantig (gerente de innovación y procesos) destacaron la importancia de conectar el talento local con el ecosistema global.

La propuesta de UiFlou se centra en el uso de IA y analítica avanzada para anticipar riesgos, optimizar procesos y generar valor para clientes y para la propia compañía.

La Segunda Seguros presentó UiFlou, una startup para la prevención de riesgos

Según Bellantig, la startup ofrece una "propuesta de valor concreta, con impacto en prevención y productividad y con capacidad de escalar", lo que la convierte en una herramienta clave para abrir nuevas oportunidades de negocio.

El contexto de ITC Vegas permitió a La Segunda Seguros mostrar cómo la industria aseguradora evoluciona rápidamente gracias a la incorporación de tecnologías como la robótica, el reconocimiento de imágenes y, más recientemente, la inteligencia artificial.

Estas herramientas permiten procesar grandes volúmenes de información, reducir tareas burocráticas, acelerar operaciones y mejorar áreas críticas como el pricing y la detección de fraudes.

Sector insurtech crece en Argentina un 16% en 2026, con 110 startups activas en el rubro

La industria insurtech en Argentina está en plena expansión en 2026, con un ecosistema que creció 16% anual y alcanzó 110 startups activas, consolidando al país como uno de los principales polos de innovación aseguradora de América Latina.

La transformación digital, impulsada por inteligencia artificial y datos, se convirtió en la principal prioridad estratégica de las aseguradoras para los próximos cinco años.

El ecosistema insurtech argentino alcanzó, en lo que va del año, las 110 startups, con un crecimiento del 16% anual, representando el 13% de las startups de la región.

La inversión en insurtech latinoamericano alcanzó u$s90 millones en el primer semestre de 2026, con Argentina como uno de los principales destinos.

Uno de los casos más relevantes fue el de Gangkhar, startup argentina de IA para seguros, que levantó u$s4,25 millones en ronda Seed liderada por Anthemis, con participación de Accion Ventures, Sancor Seguros Ventures, Seedstars, EWA Capital y Simma Capital.

Las expectativas de crecimiento se centran en coberturas vinculadas a salud, seguros médicos y vida individual para los próximos años.

Desde el lado del usuario, un estudio de Flux IT advirtió que los consumidores argentinos comenzaron a usar herramientas de IA para investigar productos, comparar coberturas y ordenar información antes de acercarse a los canales propios de una aseguradora.

Esto obliga al sector a repensar cómo se comunica y se vende el seguro en un entorno donde el cliente llega mejor informado.