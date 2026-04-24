Informe advirtió que el 86% de las organizaciones ya se prepara para un cambio hacia la automatización deja de ser operativa y pasa a tomar decisiones

La carrera por la inteligencia artificial ya no es una tendencia: es una condición de supervivencia. Según el nuevo informe de Ecosistemas Global, "De la automatización a la inteligencia", las empresas que no integren IA generativa en sus procesos productivos quedarán en desventaja frente a competidores diseñados desde una lógica "AI-First".

El dato no es menor: el 86% de las organizaciones a nivel global ya espera que la inteligencia artificial transforme su negocio antes de 2030, mientras que más de la mitad anticipa impactos directos en automatización y robótica.

De ahorrar costos a redefinir el negocio

Durante años, automatizar significó eficiencia. Hoy, el escenario es otro. La automatización evoluciona hacia la Automatización Inteligente (IPA), un modelo que combina IA, datos y analítica avanzada para intervenir no solo en tareas, sino en decisiones.

"El cambio no es tecnológico, es estratégico: la automatización deja de ejecutar para empezar a interpretar y decidir", explica Rodrigo Cabot, Gerente de I+D de Ecosistemas Global.

Este salto tiene impacto directo en resultados. Según Deloitte, las empresas que integran automatización con inteligencia artificial logran mejoras de productividad de entre 20% y 30%, reduciendo costos y acelerando tiempos de salida al mercado.

La IA generativa acelera todo

El gran catalizador de esta transformación es la IA generativa. Su capacidad para analizar información no estructurada, generar contenido y asistir en procesos complejos permite automatizar áreas que hasta ahora eran exclusivas de la intervención humana.

Esto ya se refleja en números: se espera que el mercado de IA supere los u$s632.000 millones en 2028, con crecimientos cercanos al 30% anual, mientras que la IA generativa por sí sola superará los u$s200.000 millones.

Además, el potencial de automatización es masivo: entre el 60% y el 70% de las tareas actuales podrían automatizarse parcialmente con tecnología existente, según McKinsey.

El problema no es adoptar IA, sino usarla bien

A pesar del avance, el informe marca una alerta clara: la mayoría de las organizaciones todavía no logra traducir la adopción tecnológica en impacto real.

¿El principal error? Automatizar procesos ineficientes. "Automatizar sin rediseñar procesos no reduce costos: escala problemas", advierten desde Ecosistemas Global.

A esto se suman barreras estructurales:

Integración con sistemas legacy

Falta de estrategia

Escasez de talento

Resistencia cultural

América Latina: mucho uso, poca inversión

El caso de América Latina es particularmente crítico. Aunque la región representa el 14% de las interacciones globales con IA, capta apenas el 1,12% de la inversión.

Esto genera una paradoja: alta adopción en uso, pero baja capacidad de escalar soluciones. En este escenario:

Brasil lidera en madurez

México acelera por el nearshoring

Chile avanza de forma ordenada

Argentina prioriza eficiencia, pero con margen de evolución

El nuevo diferencial competitivo

Para Cabot, el verdadero cambio no está en la tecnología, sino en cómo se implementa: "La automatización ya no ejecuta tareas: interpreta, aprende y decide. El diferencial competitivo está en cómo las organizaciones integran esa inteligencia en sus procesos críticos", afirma.

Y agrega un punto clave para el negocio: "Hoy no alcanza con digitalizar: hay que rediseñar procesos para que la inteligencia esté en el centro de la operación".

Qué hacen las empresas que sí están avanzando

El informe identifica un patrón claro en las organizaciones más maduras:

Automatizan procesos de punta a punta

Integran IA, datos y automatización

Miden impacto en negocio, no en tareas

Alinean tecnología con estrategia

En otras palabras, la automatización deja de ser un proyecto IT para convertirse en una capacidad organizacional.